Бійці ГУР уразили дві дороговартісні радіолокаційні станції в Курській області (відео)

Загальні втрати росіян наразі уточнюються

Українські розвідники 18 листопада уразили дві дороговартісні російські радіолокаційні станції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Зазначається, що 18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога.

Внаслідок бойової роботи ГУР ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції – радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо» та, ймовірно, «Гамма-С1Е».

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Загальні втрати росіян наразі уточнюються.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

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Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.