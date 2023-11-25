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Кримський міст приречений. У СБУ анонсували низку «сюрпризів» для окупантів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кримський міст приречений. У СБУ анонсували низку «сюрпризів» для окупантів
Голова Служби безпеки України, Василь Малюк
фото з відкритих джерел

Успішні атаки українських спецслужб на Кримський міст перервали логістичний зв'язок російських окупантів

Голова Служби безпеки України, Василь Малюк розповів про наслідки успішних операцій сил оборони, в рамках яких спецслужби підривали Кримський міст, зокрема за допомогою морських дронів Sea Baby. Про це Малюк розповів журналістам циклу документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги».

Керівник спецслужб підкреслив, що Кримський міст – приречений і також анонсував низку «сюрпризів» для російських загарбників, не обмежуючись лише атаками на цей об'єкт.

«Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не лише щодо Кримського мосту», – розповів він.

Так, зауважив Малюк, Російська Федерація пропагувала світу, що їхній нелегальний міст, на будівництво якого витратили мільярди доларів, вважається найбільш захищеною спорудою у всьому світі. Однак морські дрони СБУ довели протилежне.

За словами керівника СБУ, успішні атаки українських спецслужб на Кримський міст перервали логістичний зв'язок російських окупантів, тож тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам за допомогою поромів.

«Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій», – сказав Малюк.

Крім того, додав він, створений СБУ Sea Baby є не просто військово-морським дроном, а багатоцільовою платформою, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Зазначимо, що раніше прокремлівські ЗМІ писали, що Кримський міст належить до стратегічних об'єктів першої категорії й «охороняється відповідно».

«Кримський міст збудований за технологією купола над реактором АЕС», – казав співробітник управління ФСБ, відповідальний за безпеку шляхопроводу. За його словами, прольоти моста мали витримати пряме влучення літака.

Росіяни вихвалялися, що від удару з повітря переправу захищає ешелонована система ППО, представлена ​​«повною лінійкою зенітних ракетних комплексів: від «Панциря» до дивізіону С-400», а на берегах Керченської протоки нібито розгорнуто нові засоби радіоелектронної боротьби. 
Як писали російські пропагандисти, опори мосту захищені і від атаки з моря. А підходи до об'єкта з моря та суші нібито цілодобово контролює окрема бригада Росгвардії, якій допомагають прикордонники та протидиверсійні загони Чорноморського флоту.

Однак усі ці заяви про «надійний захист» виявилися байками, про що свідчать події 17 липня. Тоді після вибуху впав проліт Кримського мосту.

Також потужний вибух пролунав у районі Кримського мосту й 8 жовтня 2022 року. 

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Теги: прикордонники вибух росія Кримський міст росіяни Василь Малюк

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