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Андрій Клименко керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Санкції чи шторм? Чому впали обсяги експорту російської сирої нафти

glavcom.ua
Росія продовжує обходити санкції
фото з відкритих джерел

У сильні шторми неможлива робота буксирів, лоцманських катерів, катерів митної служби тощо...

Не поспішаймо з висновками!! – шторми та циклони в Чорному морі в листопаді 2023 суттєво вплинули на деякі важливі показники/індикатори... Але це саме шторми, а не щось інше, на що багато хто сподівається...

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews попереджає тих, хто цікавиться обсягами експорту російської сирої нафти та нафтопродуктів!

Увага:

Зараз вже з'являються різні оптимістичні аналітичні повідомлення в іноземних бізнес-ЗМІ та інформагенціях про нібито скорочення в листопаді 2023 експорту російської «кривавої нафти», що є головним джерелом фінансування війни в РФ.

Поки що ми вбачаємо в цьому лише вплив потужних – іноді екстремальних – штормів та ціклонів 2-ї половини листопада 2023 в Чорному та Азовському морях...

Санкції чи шторм? Чому впали обсяги експорту російської сирої нафти фото 1

На карті 1 – більше 110 танкерів, що перевозять російську нафту та нафтопродукти (ну й казахську теж). Не менш 80 з них 2-й тиждень передувають поблизу Новоросійська-Туапсе.

Санкції чи шторм? Чому впали обсяги експорту російської сирої нафти фото 2

На карті 2 можна побачити, які складні траекторії свого руху вони «малюють» у зв'язку зі штормами та чергою.

Справа в тому, що не тільки ускладнені операції швартовки, але й ще більше – у сильні шторми неможлива робота буксирів, лоцманських катерів, катерів митної служби тощо...

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Джерело
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Теги: санкції росія нафта

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Андрій Клименко

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