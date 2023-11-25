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Британська розвідка назвала проблеми Чорноморського флоту РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка назвала проблеми Чорноморського флоту РФ
Здатність Чорноморського флоту РФ використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєво вплине на його ефективність
фото: defence-ua.com

Росія призупинила атаки крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську

Чорноморський флот Росії, ймовірно, зіштовхується з логістичними проблемами в Новоросійську. Однак ворог намагатиметься якомога швидше їх вирішити. Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники зазначають, що здатність Чорноморського флоту РФ використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором його оперативної ефективності.

За даними британської розвідки, Чорноморський флот РФ традиційно проводив перезарядку крилатих ракет у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

«З огляду на те, що цей об’єкт дедалі більше піддається ризику ударів із боку України, Росія, найімовірніше, вважатиме Новоросійськ найкращим альтернативним місцем. Однак переміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження», – пояснює відомство.

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фото: міноборони Британії

Недавно українські військові заявили, що Росія призупинила атаки крилатими ракетами з ракетоносіїв через логістичні проблеми в Новоросійську. Однак, на думку британських розвідників, Росія, швидше за все, намагатиметься прискорити вирішення цих проблем, щоб атакувати крилатими ракети Україну взимку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна принципово змінила ситуацію в Чорному морі.

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Теги: Чорне море росія флот російська ракета британська розвідка

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