Єврокомісія виділить Україні €50 млн: на що підуть кошти

Урсули фон дер Ляєн зауважила, що з часом ці інвестиції допоможуть українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до початку війни

Європейська Комісія виділить Україні 50 мільйонів євро для відновлення портової інфраструктури, що постраждала від ударів Росії, з метою полегшення подальшого експорту агропродукції на міжнародний ринок. Про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до президента України Володимира Зеленського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У листі фон дер Ляєн привітала відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт.

«Аби підтримати ці зусилля Єврокомісія робить доступними 50 мільйонів євро на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів», – йдеться у листі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Урсули фон дер Ляєн зауважила, що з часом ці інвестиції допоможуть українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до початку війни.

Також було зазначено, що лише у жовтні цього року Україна експортувала 4,6 мільйона тонн зерна – 3,6 мільйона тонн через морські шляхи та ще 1 мільйон тонн залізницею та автотранспортом.

Раніше повідомлялося, що група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни.

Нагадаємо, Чехія виступила із ініціативою про можливість обмеження пересування російських дипломатів територією ЄС. Передбачається, що ці обмеження можуть внести до 12-го список санкцій, робота над яким ведеться в ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересуватися тільки територією країни перебування, а не всією Шенгенською зоною», – пише Financial Times. Крім того, Чехія висунула пропозицію приймати лише біометричні паспорти.

Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

До слова, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.