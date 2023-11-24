Три найбільші компанії світу відмовились возити російську нафту

Грецькі компанії зрозуміли ризик потрапляння під санкції США та Європи через роботу із Росією

Одні із найбільших світових судноплавних компаній з Греції TMS Tankers, Thenamaris та Minerva Marine відмовляються транспортувати російську нафту протягом останніх тижнів. Про це пише Reuters.

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За інформацією видання, у такий спосіб вони хочуть уникнути санкцій з боку Сполучених Штатів. Зазначені європейські компанії активно співпрацювали з Росією і рекордно заробляли на цьому, ризикуючи потрапити під заборони Заходу. Грецькі танкери займалися перевезенням російської нафти та нафтопродуктів до вересня-жовтня. Однак потім компанії відхилили запити на подальші постачання.

За даними Reuters, для Росії може стати великим ударом зменшення кількості перевізників, які готові транспортувати до дружніх країн підсанкційне паливо. Так, флот грецьких компаній, які відмовилися від співпраці з Москвою, становить понад 100 танкерів, які здатні перевозити 2,4 млн. барелів щодня.

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Раніше Вашингтон ввів санкції проти 14 організацій і трьох нафтових танкерів із Західних Балкан через підозри у зв'язку з Росією. Американські обмеження також торкнулися декількох російських танкерів. На думку Мінфіну США, ці танкери займаються експортом нафти із РФ за завищеною вартістю, незважаючи на обмеження цін за барель.

До слова, Данії доручать доглядати танкери з російською нафтою, що проходять через її води, і, можливо, блокувати їхнє проходження, відповідно до нових планів Європейського союзу. По це повідомила газета Financial Times.

Країни «Великої сімки», Європейський Союз та Австралія в грудні минулого року ввели обмеження в $60 за барель на експорт російської нафти морським транспортом через вторгнення в Україну. Але зростання світових цін на нафту цього року призвело до того, що більша частина російської нафти продається вище стелі.

Згідно з планом, Данія контролюватиме танкери, які проходять транзитом через данські протоки без західної страховки. Зазначається, що вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального морського експорту РФ, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.