Байден шукає винних у закритті банків, та обіцяє покарати. Чи допоможе це фінсистемі?

Президент США закликав Конгрес притягнути до відповідальності топ-менеджерів збанкрутілих банків

Президент Джо Байден закликав Конгрес схвалити заходи, що передбачають більш суворі покарання для керівників банків, якщо погане управління сприяло краху їхніх установ. А також заговорив про необхідність посилення банківського регулювання Про це пише Bloomberg.

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«Ніхто не може бути вищим за закон, – йдеться у заяві Байдена, – і посилення підзвітності є важливим стримуючим фактором для запобігання безгосподарності в майбутньому». Чинний закон «обмежує повноваження адміністрації притягувати керівників до відповідальності», – сказав Байден у п’ятничній заяві. «Конгрес повинен прийняти рішення щодо запровадження суворіших покарань для керівників вищої ланки банків, чиє безгосподарство призвело до краху їхніх установ»,– додав він.

Кроки Байдена

Байден попросив Конгрес надати Федеральній корпорації зі страхування депозитів (FDIC) більше повноважень для повернення компенсацій, «включаючи прибуток від продажу акцій – від керівників збанкрутілих банків, таких як Silicon Valley Bank та Signature Bank», – йдеться у повідомленні Білого дому.

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Генеральний директор банку Silicon Valley Bank Грег Беккер продав акції на суму $3,6 млн наприкінці лютого приблизно за два тижні до того, як банк перейшов під управління FDIC, повідомили Bloomberg і CNBC.

«Президент закликає Конгрес розширити повноваження FDIC, щоб запобігати подібним випадкам», – йдеться у заяві.

Президент також просить Конгрес надати FDIC більше повноважень для заборони керівникам банків працювати в галузі, коли їхні банки переходять під управління конкурсних керуючих, та штрафувати менеджерів банків, які допустили крах підвідомчих установ.

FDIC може заборонити топ-менеджерам збанкрутілих банків роботу в галузі тільки в тому випадку, якщо буде встановлено, що вони причетні до «навмисного та постійного ігнорування» попереджень про можливе банкрутство.

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Крім того, закон Додда-Франка про фінансову реформу 2010 року доручив регулюючим органам розробити нові правила, спрямовані на забезпечення того, щоб грошові премії, що виплачуються банкірам, не спонукали їх брати на себе непотрібні ризики. Проте відповідних правил так і не було прийнято.

Демократи, які закликають до посилення банківського регулювання, поспішили вітати заяву Байдена, але незрозуміло, чи буде пропозиція користуватися підтримкою обох партій у Конгресі.

«Нам потрібно повернути кожен пенні їхньої несправедливої ​​оплати та бонусів, накласти реальні штрафи та зробити так, щоб ці керівники ніколи більше не працювали у банківській сфері», – заявила сенатор-демократ Елізабет Уоррен.

Повернути довіру

Банкротство Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank і Signature Bank викликало нове занепокоєння щодо стабільності фінансової системи США. Вкладники поступово виводять готівку з банків США, і слова очільника держави на них діють мало.

Адміністрація Байдена вжила заходів, щоб зміцнити довіру до національних банків, а Федеральна резервна система запропонувала їм новий механізм захисту. Минулого тижня банки позичили загальну суму $164,8 млрд у двох резервних фондів Федеральної резервної системи.

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Міністерство фінансів США та Федеральна корпорація страхування вкладів також втрутилися, щоб захистити всіх вкладників як SVB, так і Signature.

За словами юридичної фірми Davis Polk, компанії часто мають власну політику щодо повернення зарплати керівникам, і більшість великих державних компаній прийняли політику повернення, яка зазвичай стосується випадків неправомірної поведінки або шахрайства. Тим не менш, експерти критикують таку політику, оскільки її важко забезпечити

Фінансова криза стане серйозним викликом для Байдена, який готується оголосити пропозицію про переобрання у 2024 році. Байден і демократи вже готуються до протистояння з республіканцями щодо підвищення ліміту державного боргу, а законодавці від Республіканської партії кажуть, що голосуватимуть лише за це тож якщо вони отримають серйозні скорочення федеральних витрат.

Байден щосили намагався заспокоїти громадськість, і пояснив у понеділок, що чекає на мешканців США.

«Американці можуть бути впевнені, що банківська система безпечна. Ваші депозити будуть на місці, коли вони вам знадобляться», – сказав Байден у понеділок про клієнтів, які мали депозити в SVB і Signature.

Білий дім також доклав зусиль, щоб стверджувати, що банківська криза в Європі з Credit Suisse є окремою ланкою і не пов’язана з безладдям, з яким зіткнулися установи США. Але на ринках є ознаки того, що небезпека в США не минула і це лише початок великих банківських проблем у країні.