ВМС Індії отримають російську атомну підводну лодку для навчання

Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної лодки для своїх Військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Обговорення оренди тривало кілька років через розбіжності в ціні, але зараз сторони досягли згоди. У листопаді індійські моряки вже відвідали одну з російських верфей.

Відповідно до умов, підводна лодка буде використовуватися виключно для навчань і не може бути задіяна у військових діях. Індія планує використовувати субмарину для тренування своїх екіпажів, доки триває будівництво двох власних атомних підводних човнів. Очікується, що Індія отримає підлодку протягом двох років, хоча не виключені затримки через складність проєкту.

До слова, осійський диктатор Володимир Путін прибув з першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий борт приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам в Нью-Делі.

Раніше російські фінансові установи – «Газпромбанк» та «Альфа-Банк» – звернулися до Центрального банку Індії з офіційним проханням про видачу ліцензій на відкриття власних філій на території країни. За інформацією чотирьох джерел, обізнаних із перебігом переговорів, оприлюднення рішення про вихід цих банків на індійський ринок очікується після завершення дводенного візиту до Індії російського диктатора Володимира Путіна.