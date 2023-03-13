У США банкротують великі банки: Байден знайшов винних

Закриття нью-йоркського Signature Bank в неділю підкреслило необхідність надзвичайних зусиль США та зокрема Джо Байдена для підтримки банківської системи країни та придушення зростаючої стурбованості американців щодо безпеки їхніх депозитів

Американська влада повідомила про зупинення роботи Signature Bank. Розмір його активів на кінець минулого року оцінювався у 110 млрд доларів. Про це пише Bloomberg.

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Клієнти збанкрутілого банку SVB та банку Signature матимуть повний доступ до своїх вкладів, йдеться у заяві Мінфіну США. Втім, пересічних мешканців штатів це не надто заспокоює.

Регулятор у штаті Нью-Йорк ухвалив рішення про припинення роботи банку через системні ризики, зазначається в спільній заяві Мінфіну США, Федерального резерву та Федеральної корпорації зі страхування вкладів. Рішення передати Signature до конкурсного управління стало несподіванкою для менеджерів банку, які дізналися про це незадовго до публічного оголошення. У понеділок, 13 березня, у Штатах очікується звернення президента Байдена, який збирається роз'яснити, як влада підтримуватиме стійкість банківської системи.

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Раніше в США збанкрутував банк Силіконової долини (SVB). Bloomberg назвав це найбільшим крахом банку в Америці з часів кризи 2008 року. Причиною банкрутства стало те, що технологічні стартапи почали виводити свої кошти із банку. На кінець минулого року банк мав близько 209 мільярдів доларів загальних активів і близько 175 мільярдів – загальних депозитів.

Звинувачення від президента

Президент США Джо Байден рішуче відкринув свою провину у закритті фінустанов, натомість звинуватив свого попередника Дональда Трампа у краху банків Silicon Valley та Signature Bank. Про це він сказав у ході свого виступу у Білому домі.

Байден вважає, що американці можуть бути впевнені в безпеці банківської системи країни. Він зазначив, що громадяни США не зазнають втрат через ситуації з Silicon Valley та Signature Bank.

Раніше американський телеканал CNN повідомляв , що спроба влади США, пов'язана з усуненням наслідків краху Silicon Valley Bank (SVB), не змогла заспокоїти інвесторів та викликала глобальну паніку на фінансовому ринку. У CNN вказали, що, незважаючи на купівлю HSBC (FTRXX) британського підрозділу SVB за 1 фунт стерлінгів та запевнення, що клієнти зможуть продовжити банківські операції у звичайному режимі, акції на ранніх торгах почали падати. У повідомленні наголосили, що європейський еталонний індекс Euro Stoxx 600 після початку торгів скоротився на 2,5%, лондонський FTSE 100 знизився на 2,2%, а Stoxx Europe 600 Banks обвалився на 5% уперше з березня 2021 року.

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До цього Федеральна резервна система Сполучених Штатів ухвалила рішення надати банкам додаткові кошти на захист фінансової стійкості.

Напередодні Мінфін США у спільній заяві з Федеральною резервною системою (ФРС) та Федеральною комісією зі страхування вкладів США пообіцяв усім вкладникам SVB доступ до вкладів із понеділка, 13 березня.