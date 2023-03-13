Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У США банкротують великі банки: Байден знайшов винних

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У США банкротують великі банки: Байден знайшов винних
фото:https://ren.tv

Закриття нью-йоркського Signature Bank в неділю підкреслило необхідність надзвичайних зусиль США та зокрема Джо Байдена для підтримки банківської системи країни та придушення зростаючої стурбованості американців щодо безпеки їхніх депозитів

Американська влада повідомила про зупинення роботи Signature Bank. Розмір його активів на кінець минулого року оцінювався у 110 млрд доларів. Про це пише Bloomberg.

Клієнти збанкрутілого банку SVB та банку Signature матимуть повний доступ до своїх вкладів, йдеться у заяві Мінфіну США. Втім, пересічних мешканців штатів це не надто заспокоює. 

Регулятор у штаті Нью-Йорк ухвалив рішення про припинення роботи банку через системні ризики, зазначається в спільній заяві Мінфіну США, Федерального резерву та Федеральної корпорації зі страхування вкладів. Рішення передати Signature до конкурсного управління стало несподіванкою для менеджерів банку, які дізналися про це незадовго до публічного оголошення. У понеділок, 13 березня, у Штатах очікується звернення президента Байдена, який збирається роз'яснити, як влада підтримуватиме стійкість банківської системи.

Раніше в США збанкрутував банк Силіконової долини (SVB). Bloomberg назвав це найбільшим крахом банку в Америці з часів кризи 2008 року. Причиною банкрутства стало те, що технологічні стартапи почали виводити свої кошти із банку. На кінець минулого року банк мав близько 209 мільярдів доларів загальних активів і близько 175 мільярдів – загальних депозитів.

Звинувачення від президента

Президент США Джо Байден рішуче відкринув свою провину у закритті фінустанов, натомість звинуватив свого попередника Дональда Трампа у краху банків Silicon Valley та Signature Bank. Про це він сказав у ході свого виступу у Білому домі.

Байден вважає, що американці можуть бути впевнені в безпеці банківської системи країни. Він зазначив, що громадяни США не зазнають втрат через ситуації з Silicon Valley та Signature Bank.

Раніше американський телеканал CNN повідомляв , що спроба влади США, пов'язана з усуненням наслідків краху Silicon Valley Bank (SVB), не змогла заспокоїти інвесторів та викликала глобальну паніку на фінансовому ринку. У CNN вказали, що, незважаючи на купівлю HSBC (FTRXX) британського підрозділу SVB за 1 фунт стерлінгів та запевнення, що клієнти зможуть продовжити банківські операції у звичайному режимі, акції на ранніх торгах почали падати. У повідомленні наголосили, що європейський еталонний індекс Euro Stoxx 600 після початку торгів скоротився на 2,5%, лондонський FTSE 100 знизився на 2,2%, а Stoxx Europe 600 Banks обвалився на 5% уперше з березня 2021 року.

До цього Федеральна резервна система Сполучених Штатів ухвалила рішення надати банкам додаткові кошти на захист фінансової стійкості.

Напередодні Мінфін США у спільній заяві з Федеральною резервною системою (ФРС) та Федеральною комісією зі страхування вкладів США пообіцяв усім вкладникам SVB доступ до вкладів із понеділка, 13 березня.

Читайте також: Між Конгресом і Білим домом виникла суперечка через «Вагнер»
Теги: Фунт Стерлінгів влада страхування США Джозеф Байден банк курс доллара

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан
Угорський фашизм: факти та цифри
2 березня, 15:10
Представники найбільшої проросійської забороненої партії ОПЗЖ
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження Парламент
20 лютого, 08:00
Бывший президент США находится в своем родном штате Джорджия
Дети и внуки бывшего президента США с ним в хосписе
25 лютого, 16:01
У США вже думають про українську армію майбутнього
У США вже думають про українську армію майбутнього
17 лютого, 01:25
Одна з ракет влучила в зупинку громадського транспорту
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
18 лютого, 13:40
Як припускають в розвідці, імовірно мобілізацію в Росії буде проведено до 1 квітня
Російська влада готує масову мобілізацію студентів на війну – розвідка
21 лютого, 09:56
Байден і Дуда на зустрічі з міжнародними гуманітарними організаціями у Жешуві, 25 березня 2022 року
Байден прибув до Варшави: програма візиту
21 лютого, 02:37
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
27 лютого, 10:58
Представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16
Представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16
27 лютого, 14:26

Економіка

У США банкротують великі банки: Байден знайшов винних
У США банкротують великі банки: Байден знайшов винних
Крах американського банку SVB викликав паніку по всьому світу – Bloomberg
Крах американського банку SVB викликав паніку по всьому світу – Bloomberg
ЄС закриватиме лазівки для потрапляння підсанкційних товарів до Росії
ЄС закриватиме лазівки для потрапляння підсанкційних товарів до Росії
За рік війни Росія заробила колосальну суму на експорті ядерного палива
За рік війни Росія заробила колосальну суму на експорті ядерного палива
Зеленський увів санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб грального бізнесу
Зеленський увів санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб грального бізнесу
«Ашан» подвоює присутність у Росії – ЗМІ
«Ашан» подвоює присутність у Росії – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
12K
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
11K
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
9241
Розстріл воїна за «Слава Україні»: МЗС Молдови зробило заяву
8880
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
8285
Розпухший Кадиров, Путін вчепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту