США переживають найбільшу хвилю звільнень за останні роки

У США з початку 2025 року скорочено 1 млн працівників

Американські роботодавці з початку року до листопада включно скоротили 1,17 млн. співробітників. Такі дані навела консалтингова компанія Challenger, Gray & Christmas, пише «Главком»

Це рекордний показник із пандемійного 2020 року – тоді за перші 11 місяців було скорочено 2,2 млн осіб. У порівнянні з тим же періодом 2024-го кількість скорочених цього року збільшилася на 54%. Водночас зменшилась кількість прийнятих на роботу – на 35% порівняно з першими 11 місяцями 2024 року, до 762 тис.

При цьому на кінець року темпи зростання кількості звільнених сповільнилися. У листопаді в США було скорочено 71,3 тис. працівників – на 24% більше, ніж роком раніше. «Плани скорочень знизилися минулого місяця, це позитивна ознака», – зазначив старший віцепрезидент компанії Ендрю Челленджер.

Challenger, Gray & Christmas пояснює зростання скорочень у 2025 році низкою факторів. Серед них вплив на ринок праці поширення штучного інтелекту, реструктуризації в багатьох корпораціях, негативний вплив на компанії підвищення імпортних мит адміністрацією Дональда Трампа. Ще однією причиною є «вплив DOGE»: створення в адміністрації Департаменту ефективності на чолі з мільярдером Ілоном Маском, який проводив масові скорочення держслужбовців і підрядників уряду. За оцінкою Challenger, Gray & Christmas це призвело до скорочення 293,8 тис. співробітників.

До слова, мільярдер Ілон Маск у розмові з колишніми колегами зробив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс стане наступним президентом США.Маск висловив таку думку під час виступу перед співробітниками відомства щодо підвищення ефективності роботи американського уряду (DOGE) 22 листопада. Його записали на відео, але не транслювали публічно.