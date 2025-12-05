«Криза охорони здоров’я»: Сан-Франциско пішов судом на Coca-Cola, Mars та інших гігантів

Прокуратура Сан-Франциско звинувачує Coca-Cola, PepsiCo, Mars та Kraft Heinz у завданні шкоди здоров'ю через продаж ультраперероблених продуктів

У Сан-Франциско розпочалася нова ера судових процесів проти великих корпорацій: прокуратура міста подала позов проти шести світових харчових гігантів, звинувачуючи їх у спричиненні «кризи в сфері охорони здоров'я» через продаж ультраперероблених продуктів (UPF). Про це пишеГлавком із посиланням на Bild.

Позов подано проти таких транснаціональних компаній як: Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg, та Mars.

Прокуратура стверджує, що готові продукти цих компаній містять надмірну кількість цукру, солі, жирів, промислових крохмалів та різних добавок, таких як емульгатори та ароматизатори.

У своїй аргументації місто посилається на дослідження, опубліковані в медичному журналі The Lancet, та попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ). Згідно з цими даними, регулярне споживання ультраперероблених продуктів значно підвищує ризик розвитку раку, серцево-судинних захворювань та діабету.

Прокуратура Сан-Франциско вимагає: заборонити «вводячу в оману» рекламу цих продуктів,фінансову компенсацію за шкоду, завдану місту та його системі охорони здоров’я.



Асоціація виробників вже відкинула ці звинувачення, ставлячи під сумнів саму термінологію позову. «Не існує загальновизнаного наукового визначення «ультраперероблених продуктів». Називати товари нездоровими лише тому, що вони пройшли переробку, насправді вводить споживачів в оману», – заявляють представники індустрії.

Історичний прецедент

Цей судовий позов викликає паралелі з гучною справою 1990-х років. Тоді Сан-Франциско успішно судився з тютюновою індустрією, звинувачуючи її у шкоді здоров'ю громадян. Той позов завершився виплатою компенсації місту в розмірі 539 мільйонів доларів США. Успіх у цій справі може створити потужний прецедент для регулювання харчової промисловості по всій країні та світі, подібно до того, як це сталося з тютюном.

