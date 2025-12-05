Головна Світ Економіка
Газові маневри: Туреччина продовжує контракт із Росією і домовляється із США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Туреччина продовжила газ РФ на рік і планує інвестиції в США для зниження залежності
фото: Reuters

Туреччина – останній великий покупець російського «блакитного палива» в Європі

 Туреччина, останній великий споживач російського трубопровідного газу в Європі, продовжила термін дії газових контрактів з російським «Газпромом» на один рік. Це рішення було прийнято на тлі стратегічних планів Анкари щодо інвестування в енергетичну інфраструктуру США, спрямованих на зменшення залежності від російських енергоносіїв. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters/

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар повідомив, що державна газоімпортна компанія BOTAS продовжить отримувати газ від «Газпрому» протягом наступного року, але на більш короткостроковій основі.

Журналісти зазначають, що Туреччина - останній великий покупець російського «блакитного палива» в Європі, який поступово скорочує цей імпорт. Зазначається, що частка російського газу в газовому балансі Анкари впала нижче за 40%.

Контракти, термін дії яких мав закінчитися наприкінці року, покривають імпорт близько 22 млрд кубометрів газу, що становить менш ніж 40% загального газового балансу Туреччини. Поставки здійснюються через ключові трубопроводи «Блакитний потік» та «Турецький потік».

Попри короткострокове продовження російських контрактів, Анкара активно працює над диверсифікацією джерел. Міністр Байрактар оголосив про плани інвестувати у видобуток газу в США. «Щоб хеджувати нашу позицію і створити весь ланцюжок доданої вартості, ми розглядаємо інвестиції у видобувний ринок США», – заявив Байрактар. Ця інвестиція є страховкою від можливого зростання цін на LNG, оскільки Туреччина вже домовилася про купівлю 1500 вантажів LNG зі США протягом наступних 15 років.

 Державна компанія TPAO веде переговори з такими енергетичними гігантами, як Chevron та Exxon. Угоду планується укласти вже наступного місяця. США вже стали четвертим за величиною постачальником газу для Туреччини, поставивши цього року 5,5 мільярда кубометрів.

Туреччина також прагне зменшити імпорт нафти з Росії, яка з 2022 року є найбільшим постачальником сирої нафти. Хоча імпорт нафти здійснюють приватні компанії, міністр зазначив, що вони, ймовірно, дотримуватимуться скорочень.

Крім того, Туреччина веде переговори з Іраном щодо продовження контракту на імпорт 10 млрд кубометрів газу, який закінчується наступного липня. Анкара також планує нарощувати поставки газу з Туркменістану. Туреччина планує додати ще дві плавучі установки для зберігання та регазифікації (FSRU) для збільшення потужності прийому LNG.

Раніше Європейський Союз узгодив остаточні правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. У разі схвалення документа Радою ЄС та Європарламентом повна заборона на його постачання запрацює до кінця 2027 року. 

 

