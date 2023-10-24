Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Біля берегів Німеччини зіткнулись два вантажні судна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Біля берегів Німеччини зіткнулись два вантажні судна
Судно Verity прямувало з Бремена до британського Іммінгема
фото: Sky News

Судно Verity зіткнулося з кораблем Polesie

У Північному морі зіткнулися два вантажні судна. Аварія сталася поблизу німецького острова Гельголанд. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Інцидент стався о пʼятій ранку 24 жовтня. За даними газети, один корабель затонув – це судно під назвою Verity (91 метр завдовжки, 14 метрів завширшки) під прапором Великої Британії. Воно прямувало з Бремена до британського Іммінгема.

Судно Verity
Судно Verity
фото: shippingexplorer.net

Verity зіткнулося з кораблем Polesie (190 метрів завдовжки та 29 метрів завширшки). Він ходить під прапором Багамських островів і прямував з Гамбурга в іспанське місто Ла-Корунья. За попередньою інформацією, на його борту мали бути 22 пасажири. Судно залишилося на плаву.

Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Щонайменше одну людину, яка опинилася у воді, вдалося врятувати. Рятувальники продовжують шукати потерпілих. Наразі в Північному морі хвилі сягають 3 метри заввишки.

Німеччина направила до місця аварії рятувальні крейсери. Туди ж прямують катер водної поліції та круїзний лайнер Iona, на якому є лікарі. Також медиків доставляють гелікоптером.

Нагадаємо, Філіппіни звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі.

Раніше поблизу берегів Румунії в Чорному морі на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії.

Теги: корабель Велика Британія аварія море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Подоляк пояснив, чому панічні настрої у Криму надалі посилюватимуться
28 вересня, 02:17
Британські військові приїдуть в Україну в межах навчальної програми
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
1 жовтня, 00:50
Сунак прокоментував слова голови Міністерства оборони Британії
Коли Британія направить своїх військових до України: Сунак зробив заяву
1 жовтня, 15:18
До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії
До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії
28 вересня, 10:57
В Україні ввечері 24 вересня оголошену повітряну тривогу
Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога
24 вересня, 20:30
У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу.
Повітряна тривога та вибухи в містах України: головне за ніч
1 жовтня, 07:18
Росія хоче зробити чергову диверсі проти зерна з України
Британія розкрила підступний план Росії щодо нового зернового коридору
5 жовтня, 12:41
Турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було
Військово-морські сили спростували фейк із підривом турецького корабля
6 жовтня, 15:36
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій із чотирма «Калібрами»
9 жовтня, 11:41

Економіка

Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
ЄС скоро повністю відмовиться від російського палива – Reuters
ЄС скоро повністю відмовиться від російського палива – Reuters
Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ
Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ
Словаччина вигадала виправдання, чому відмовилась допомагати Україні
Словаччина вигадала виправдання, чому відмовилась допомагати Україні
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
Орбан очікує, що українці приїдуть просити про розблокування €500 млн від ЄС
Орбан очікує, що українці приїдуть просити про розблокування €500 млн від ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6205
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4899
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту