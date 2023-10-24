Біля берегів Німеччини зіткнулись два вантажні судна

Судно Verity прямувало з Бремена до британського Іммінгема

Судно Verity зіткнулося з кораблем Polesie

У Північному морі зіткнулися два вантажні судна. Аварія сталася поблизу німецького острова Гельголанд. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

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Інцидент стався о пʼятій ранку 24 жовтня. За даними газети, один корабель затонув – це судно під назвою Verity (91 метр завдовжки, 14 метрів завширшки) під прапором Великої Британії. Воно прямувало з Бремена до британського Іммінгема.

Судно Verity фото: shippingexplorer.net

Verity зіткнулося з кораблем Polesie (190 метрів завдовжки та 29 метрів завширшки). Він ходить під прапором Багамських островів і прямував з Гамбурга в іспанське місто Ла-Корунья. За попередньою інформацією, на його борту мали бути 22 пасажири. Судно залишилося на плаву.

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Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Щонайменше одну людину, яка опинилася у воді, вдалося врятувати. Рятувальники продовжують шукати потерпілих. Наразі в Північному морі хвилі сягають 3 метри заввишки.

Німеччина направила до місця аварії рятувальні крейсери. Туди ж прямують катер водної поліції та круїзний лайнер Iona, на якому є лікарі. Також медиків доставляють гелікоптером.

Нагадаємо, Філіппіни звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі.

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