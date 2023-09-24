Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога

Моніторингові пабліки повідомляють про ракетну небезпеку з Чорного моря

В Україні ввечері 24 вересня оголошували повітряну тривогу в низці областей через загрозу застосування окупантами ракетного озброєння.

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Зокрема, сирени пролунали в Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Черкаській областях.

Моніторингові пабліки повідомляли про ракетну небезпеку з Чорного моря.

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Як повідомляли Сили оборони Півдня, в Чорне море на бойове чергування ворогом виведений надводний ракетоносій – малий ракетний корабель проєкту «Буян-М». Його спорядження – до 8 ракет типу «Калібр». Рівень ракетної загрози підвищено.

Близько 20:40 в областях почали оголошувати відбої.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Під час тривог вибухи лунали в Одеській області, у Дніпрі та на Запоріжжі.

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Відомо, що російські терористи вдарили по Одеській області надзвуковими ракетами «Онікс». Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.

У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 12 ворожих дронів «Шахед».