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Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій із чотирма «Калібрами»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій із чотирма «Калібрами»
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Азовському морі російських кораблів немає, а в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі

Станом на 9 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр». Загальний залп сягає чотирьох ракет. Про це повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі російських кораблів немає, а в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі, з них один носій крилатих ракет типу «Калібр».

Станом на 9 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ворожий корабель
Станом на 9 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ворожий корабель
фото: Військово-морські сили

Раніше російські окупанти вивели в Чорне море чотири кораблі, з них один ракетоносій.

Нагадаємо, окупанти перебазували з анексованого Севастополя до Новоросійська майже півтора десятка кораблів Чорноморського флоту.

До слова, голова невизнаної республіки Абхазії Аслан Бжанія підписав угоду з Росією про розміщення військово-морської бази РФ на Чорному морі.

Читайте також: Єдиний можливий сценарій продовження війни для окупантів
Теги: корабель Чорне море окупанти

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