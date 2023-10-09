Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій із чотирма «Калібрами»

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель

В Азовському морі російських кораблів немає, а в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі

Станом на 9 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр». Загальний залп сягає чотирьох ракет. Про це повідомила пресслужба ВМС.

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В Азовському морі російських кораблів немає, а в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі, з них один носій крилатих ракет типу «Калібр».

Станом на 9 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ворожий корабель фото: Військово-морські сили

Раніше російські окупанти вивели в Чорне море чотири кораблі, з них один ракетоносій.

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Нагадаємо, окупанти перебазували з анексованого Севастополя до Новоросійська майже півтора десятка кораблів Чорноморського флоту.

До слова, голова невизнаної республіки Абхазії Аслан Бжанія підписав угоду з Росією про розміщення військово-морської бази РФ на Чорному морі.