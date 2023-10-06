Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військово-морські сили спростували фейк із підривом турецького корабля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військово-морські сили спростували фейк із підривом турецького корабля
Турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії виявився фейком

Інформація про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії неправдива. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі «Суспільному».

Як зазначив речник, турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було. Тобто інформація про підрив на міні була неправдивою.

«Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності», – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на джерела повідомило, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що Росія скидає авіабомби в район «зернового коридору». А керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін.

Теги: Туреччина міни корабель ЗСУ ЗМІ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ можуть отримати покращену версію безпілотника Bayraktar TB2 турецької компанії Baykar
Україна може отримати модернізовані безпілотники Bayraktar
1 жовтня, 16:22
Окупаційні війська РФ відновили штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку
Окупанти відновили штурмові дії на Лимано-Куп’янському напрямку
30 вересня, 13:04
Працівники ГРУ і охоронець Путіна. Названо підозрюваних у підриві військових складів в Україні
Працівники ГРУ і охоронець Путіна. Названо підозрюваних у підриві військових складів в Україні
29 вересня, 11:49
В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи (відео)
В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи (відео)
26 вересня, 12:55
Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні
Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні
20 вересня, 19:19
На Мелітопольському напрямку Збройні сили України продовжують наступальну операцію
Окупанти намагаються повернути позиції в районі Андріївки – Генштаб
20 вересня, 08:47
Джейк Салліван, радник з національної безпеки США
Радник Байдена обговорив з главою МЗС Китаю війну в Україні
18 вересня, 01:53
У Пентагоні назвали дії українців на полі бою «надзвичайно ефективними»
Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ
8 вересня, 01:21
Артилерія завдала удару по визначених цілях
Під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий склад із ракетами для гелікоптерів (відео)
7 вересня, 07:39

Події в Україні

Справа Коболєва: ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу»
Справа Коболєва: ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу»
Військово-морські сили спростували фейк із підривом турецького корабля
Військово-морські сили спростували фейк із підривом турецького корабля
Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі – британська розвідка
Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі – британська розвідка
Мер Сум, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу
Мер Сум, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу
У Харкові вже 30 постраждалих: у якому вони стані
У Харкові вже 30 постраждалих: у якому вони стані
Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців
Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
15K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
8470
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)
7982
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
6945
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту