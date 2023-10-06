Військово-морські сили спростували фейк із підривом турецького корабля

Турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було

Підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії виявився фейком

Інформація про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії неправдива. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі «Суспільному».

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Як зазначив речник, турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було. Тобто інформація про підрив на міні була неправдивою.

«Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності», – сказав Плетенчук.

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Нагадаємо, Reuters із посиланням на джерела повідомило, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі.

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