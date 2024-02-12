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Bitcoin уперше з 2021 року досяг $50 тис.

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Bitcoin уперше з 2021 року досяг $50 тис.
З початку минулого року Bitcoin утричі виріс у ціні
фото з відкритих джерел

Вартість Bitcoin досягла найвищого рівня з 27 грудня 2021 року

Уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня $50 тис. на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF. Про це пише Reuters.

Цього року Bitcoin зріс на 16,3%, а в понеділок його вартість досягла найвищого рівня з 27 грудня 2021 року. 

За даними Coindesk, Bitcoin перетнув позначку в $50 тис. о 17:31 за Києвом. Наразі, за даними Coindesk, біткоїн торгується на рівні $49,9 тис.

«$50 тис. – важлива віха для біткоїна після того, як запуск спотових ETF минулого місяця не тільки не зміг викликати рух вище цього ключового психологічного рівня, але й призвів до 20% розпродажу», – сказав співзасновник платформи криптовалютного кредитування Nexo Антоні Тренчев.

Акції криптовалютних бірж також зросли в понеділок: криптовалютна біржа Coinbase зросла на 4,9%, а криптовалютні майнери Riot Platforms і Marathon Digital зросли на 10,8% і 11,9% відповідно. 

Як пише Bloomberg, з початку минулого року Bitcoin утричі виріс у ціні, відновившись після падіння на 64% у 2022 році.

Нагадаємо, на початку січня Bitcoin піднявся до 21-місячного максимуму, оскільки інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США. Ціна Bitcoin тоді досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics.

До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік – 121 BTC – задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Теги: Біткоїн гроші курс валют

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