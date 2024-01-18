Декларація Шмигаля: дружина заробляє у вісім разів більше, ніж прем’єр-міністр

Сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн

У першому «воєнному» році очільник уряду жив на одну зарплату

Сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

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Річна заробітна плата прем’єра склала 900,7 тис. грн. Це єдиний вид доходу, який отримав Денис Шмигаль у 2022 році.

Натомість його дружина Катерина заробила за 2022 рік 7,09 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Ще 27,6 тис. грн склала її пенсія за інвалідністю.

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Готівкою керманич уряду тримав $140 тис., його дружина – $85 тис. і 68 тис. грн.

За 2022 рік дружина прем'єра Катерина заробила 7,09 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю дані з реєстру декларацій

Що цікаво: у довоєнному 2021-му Катерина Шмигаль тримала у готівці лише 35 тис. грн.

На рахунках у банках Денис Шмигаль зберігав 209 тис. грн, дружина Катерина – 302,4 тис. грн, донька Анна – 316 грн.

Що стосується нерухомості, то в прем’єра усе без змін, як і позаторік, – у власності земельна ділянка площею 22 сотки на Львівщині.

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Решта сімейного майна записано на дружину. Це будинок площею 215,9 кв. м, нежитлове приміщення площею 323,2 кв. м, земельна ділянка 0,01 га і частина (25%) земельної ділянки загальною площею 0,04 га – все у Львові. Також Катерина Шмигаль володіє земельна ділянка площею 0,22 га на Львівщині.

Крім цього, у 2022 році дружина прем’єра за 156 тис. грн купила гараж площею 17,7 кв. м у Львові.

Іще сім’я Шмигалів володіє автівкою Land Rover Discovery Sport, 2016 року випуску, записана на дружину очільника уряду.