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Декларація Шмигаля: дружина заробляє у вісім разів більше, ніж прем’єр-міністр

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Декларація Шмигаля: дружина заробляє у вісім разів більше, ніж прем’єр-міністр
Сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн
фото з відкритих джерел

У першому «воєнному» році очільник уряду жив на одну зарплату

Сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Річна заробітна плата прем’єра склала 900,7 тис. грн. Це єдиний вид доходу, який отримав Денис Шмигаль у 2022 році.

Натомість його дружина Катерина заробила за 2022 рік 7,09 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Ще 27,6 тис. грн склала її пенсія за інвалідністю.

Готівкою керманич уряду тримав $140 тис., його дружина – $85 тис. і 68 тис. грн.

За 2022 рік дружина прем'єра Катерина заробила 7,09 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю
За 2022 рік дружина прем'єра Катерина заробила 7,09 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю
дані з реєстру декларацій

Що цікаво: у довоєнному 2021-му Катерина Шмигаль тримала у готівці лише 35 тис. грн.

На рахунках у банках Денис Шмигаль зберігав 209 тис. грн, дружина Катерина – 302,4 тис. грн, донька Анна – 316 грн.

Що стосується нерухомості, то в прем’єра усе без змін, як і позаторік, – у власності земельна ділянка площею 22 сотки на Львівщині.

Решта сімейного майна записано на дружину. Це будинок площею 215,9 кв. м, нежитлове приміщення площею 323,2 кв. м, земельна ділянка 0,01 га і частина (25%) земельної ділянки загальною площею 0,04 га – все у Львові. Також Катерина Шмигаль володіє земельна ділянка площею 0,22 га на Львівщині.

Крім цього, у 2022 році дружина прем’єра за 156 тис. грн купила гараж площею 17,7 кв. м у Львові.

Іще сім’я Шмигалів володіє автівкою Land Rover Discovery Sport, 2016 року випуску, записана на дружину очільника уряду.

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Теги: нерухомість війна гроші декларація уряд Денис Шмигаль

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