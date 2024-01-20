Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литовська міністерка запропонувала громадянам «вкласти заощадження в танк»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Литовська міністерка запропонувала громадянам «вкласти заощадження в танк»
Аушріне Армонайте
фото: Delfi

Одним із джерел фінансування оборони Литви можуть стати інвестиції з боку громадян країни

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте в Литві запропонували громадянам інвестувати кошти в оборону країни, а не «складати у шкарпетку». Про це пише Delfi.

За словами Армонайте, одним із джерел фінансування оборони Литви можуть стати інвестиції з боку громадян країни.

«Є способи (фінансування оборони, – ред.), наприклад, взяти гроші в кредит у жителів. Я чула критику ідеї таких облігацій, але ж є чимало фінансів, які ще є у людей. Може, краще не в шкарпетці тримати, а в танк вкласти», – припустила литовська посадовиця.

Вона наголосила на тому, як важливо пояснити громадянам ідею облігацій.

«Можливо, держава не дасть великі відсотки, але ж є люди, які добровільно підтримують Україну. Думаю, вони зрозуміють, якщо буде ясно, кому, коли і скільки грошей потрібно», – додала Армонайте.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні для перемоги над країною-окупантом РФ потрібно 400 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

До слова, у міністерстві оборони Литви вважають, що Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту, поки в Україні триває війна.

Теги: Литва міністр гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петтері Орпо вважає, що всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв
Фінляндія готова до можливої агресії з боку Російської Федерації, – прем'єр
19 сiчня, 17:47
У листопаді 2023 року польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною
Єврокомісія спрямує польським фермерам €230 млн через війну в Україні
19 сiчня, 17:40
Британський приклад надихнув низку країн робити таку угоду потужнішою, ніж вони одразу планували
«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки
18 сiчня, 20:52

Політика

Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8307
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7600
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua