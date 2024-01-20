Литовська міністерка запропонувала громадянам «вкласти заощадження в танк»

Одним із джерел фінансування оборони Литви можуть стати інвестиції з боку громадян країни

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте в Литві запропонували громадянам інвестувати кошти в оборону країни, а не «складати у шкарпетку». Про це пише Delfi.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Армонайте, одним із джерел фінансування оборони Литви можуть стати інвестиції з боку громадян країни.

«Є способи (фінансування оборони, – ред.), наприклад, взяти гроші в кредит у жителів. Я чула критику ідеї таких облігацій, але ж є чимало фінансів, які ще є у людей. Може, краще не в шкарпетці тримати, а в танк вкласти», – припустила литовська посадовиця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона наголосила на тому, як важливо пояснити громадянам ідею облігацій.

«Можливо, держава не дасть великі відсотки, але ж є люди, які добровільно підтримують Україну. Думаю, вони зрозуміють, якщо буде ясно, кому, коли і скільки грошей потрібно», – додала Армонайте.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні для перемоги над країною-окупантом РФ потрібно 400 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

До слова, у міністерстві оборони Литви вважають, що Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту, поки в Україні триває війна.