Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Через борги галузь зеленої енергетики України на межі виживання – інвестори

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через борги галузь зеленої енергетики України на межі виживання – інвестори
За підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає лише 60% і 55% відповідно
фото: Depositphotos

Інвестори хочуть бачити дорожню карту з погашення боргів в зеленій енергетиці – ЄУЄА

Інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться в стані виживання, заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.

«Багато виробників, за ті гроші, що зараз отримують від держави, можуть виплачувати лише певні відсотки по кредитам. Я не впевнена, що у багатьох вистачає коштів, щоб покривати саме тіло кредиту. Зараз ми не говоримо про прибутки, а говоримо про стан виживання галузі», – сказала Верещинська.

За її словами, інвестори чекають на покращення економічної ситуації або хоча б на затверджену дорожню карту щодо того, як і коли держава планує погашати борги.

«Дуже сильно впливає на те, як виробники можуть комунікувати з банками з приводу адекватної реструктуризації. Частина з них реструктуризувала свої борги, але все рівно… Дорожня карта має з'явитися і не змінюватися через тиждень чи через місяць», – зазначила директорка ЄУЄА.

Вона підкреслила, що інвестори чітко розуміють, що держава не спроможна поки забезпечити 100% рівень оплат.

«Всі це приймають, ніхто не відривається від реальності, не вимагають 100% виплат… Найкраще в даному випадку знати як перед виробниками будуть розраховуватися і це даватиме їм можливості виконати планування з банками та інвесторами в середньострокову та довгострокову перспективу», – сказала Верещинська.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає лише 60% і 55% відповідно.

На думку експертів, уряд має забезпечити можливість «Енергоатому» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

Теги: гроші держава інвестиції альтернативна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ повідомили, коли Єврокомісія почне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ
ЗМІ повідомили, коли Єврокомісія почне обговорення 13-го пакету санкцій проти РФ
Сьогодні, 05:50
Одна з проблем у виділенні коштів у тому, що Будапешт вимагає можливості щорічно накладати вето на гроші для України
Виділення €50 млрд Україні: лідери ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбана
Вчора, 16:14
Бізнесменам можуть надати можливість купити броню від мобілізації
Купівля «броні» від мобілізації для бізнесу: нардеп озвучив розцінки
28 сiчня, 19:02
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
26 сiчня, 20:29
ЄСПЛ наголосив, що позивач може повторно звернутися до українських судів, вимагаючи ліквідувати зарплатні борги
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
26 сiчня, 15:51
Вальтер Бйот за гроші передав секретну інформацію та документи співробітнику посольства РФ в Італії
Італійський суд пом'якшив покарання офіцеру ВМС, який шпигував для Росії
19 сiчня, 21:03
Колишнього топменеджера «Нафтогазу» Андрія Коболєва судять за незаконні виплати на понад 229 млн грн
Друзі Коболєва передумали: вимагають повернути мільйони пожертв на заставу Судові справи
19 сiчня, 10:35
У 2023 році регулятор електроенергії мав на меті розподілити 650 МВт дахової сонячної енергії
Німеччина планує збільшити виробництво сонячної та вітрової енергетики
15 сiчня, 15:18
Українські воїни захищають майбутнє наших дітей
Заради кого воюють українці
12 сiчня, 10:34

Новини

Через борги галузь зеленої енергетики України на межі виживання – інвестори
Через борги галузь зеленої енергетики України на межі виживання – інвестори
Бізнес збирається залучити майже $300 млн для відновлюваних джерел енергії в Кенії
Бізнес збирається залучити майже $300 млн для відновлюваних джерел енергії в Кенії
Інвестори в зелену енергетику йдуть в суди через борги та неефективність енергоринку України – адвокат
Інвестори в зелену енергетику йдуть в суди через борги та неефективність енергоринку України – адвокат
Зеленій енергетиці два роки поспіль недоплачують майже 50%, – «Гарантований покупець»
Зеленій енергетиці два роки поспіль недоплачують майже 50%, – «Гарантований покупець»
Німеччина скоротила викиди парникових газів до 70-річного мінімуму
Німеччина скоротила викиди парникових газів до 70-річного мінімуму
Голова ООН: відмова від викопного палива «необхідна і неминуча»
Голова ООН: відмова від викопного палива «необхідна і неминуча»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
43K
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
17K
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
8855
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
6447
Учасників російського гурту «Бі-2» депортовано до Ізраїлю
5590
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування

Новини

Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Сьогодні, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Сьогодні, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua