Вартість Bitcoin перевищила $47 тис. вперше з квітня 2022 року

2 січня 2024 року ціна Bitcoin піднялася вище $45 тис. через оптимізм щодо можливого схвалення ETF

Біткоїн піднявся до 21-місячного максимуму на початку тижня, оскільки інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США на цьому тижні.

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Ціна Bitcoin досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics. Причиною цьому стало те, що BlackRock Grayscale та інші потенційні емітенти біткоїн-біржових фондів подали до Комісії з цінних паперів і бірж США остаточне оновлення інформації, включаючи розкриття ключових комісійних, що зміцнило впевненість інвесторів у тому, що схвалення є більш ймовірним, а ніж ні.

Ціна Bitcoin перевищила $47 тис. фото: скріншот

Нагадаємо, станом на 2 січня 2024 року ціна Bitcoin піднялася вище $45 тис. через оптимізм щодо можливого схвалення ETF.

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Ціна Bitcoin досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $45 532. Минулого року криптовалюта зросла на 156%, що є найкращим річним показником з 2020 року. Останніми днями ціна Bitcoin зросла на 2,5% до $45 318, але все ще залишається нижчою за рекордний максимум у $69 тис., встановлений у листопаді 2021 року.

Як повідомлялося, у неділю, 3 грудня 2023 року, вперше ціна найдорожчої криптовалюти – біткоїна – перевищила позначку в $40 тис.

До слова, біткойн зріс на 5,1%, перетнувши позначку в $41 тис., вперше з травня 2022 року через очікування зниження процентних ставок і перспективі збільшення попиту з боку сектору біржових фондів.