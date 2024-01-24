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Найбільший металургійний холдинг України використовує американський досвід адаптації ветеранів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найбільший металургійний холдинг України використовує американський досвід адаптації ветеранів
Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора Групи «Метінвест»
фото: «Метінвест»

Ми розробляємо програми для ветеранів з застосуванням іноземних практик – «Метінвест»

Понад 10 тисяч співробітників компанії «Метінвест» пройшли крізь лави ЗСУ або зараз перебувають у війську. Також компанія має багато людей з інвалідністю, які повертаються з війни. Тому у 2024 році будуть реалізовані багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблені спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці. Про це розповів керівник офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз. 

«Ми на всіх ветеранів чекаємо, за всіма тримаємо робочі місця. Ми б хотіли, щоб ці ветерани, які проливали свою кров, віддавали здоров'я за те, щоб ми могли жити, повернулися і працювали. У нас буде дуже багато програм, пов'язаних із ветеранами. Ми хочемо ці програми реалізувати спільно з нашими американськими партнерами, щоб вони показали, як правильно це робити. Вони мають великий досвід війни у В'єтнамі, коли звідти поверталися їхні ветерани», – пояснив Водовіз.

Він нагадав, що мільйон мобілізованих українців рано чи пізно почнуть повертатися додому, більшість – з психічними та фізичними травмами, і з цими людьми треба буде працювати. Саме тому компанія «Метінвест» виділяє на програми адаптації великі кошти – хоча, як і всі, потерпає від дефіциту персоналу, який викликаний, в тому числі, мобілізацією.

«Зараз у нас кожен шостий робітник служить в ЗСУ. Це велике навантаження на бізнес. А зараз хочуть ухвалити нові закони щодо мобілізації. Ми розуміємо державу, тому що на передовій близько мільйона людей, і потрібна ротація. Але держава має зважувати: є економіка, що годує людей, які служать. Їм треба виплачувати зарплату, забезпечувати амуніцією та бензином, годувати й таке інше. Ці гроші дає бізнес. Щоб бізнес функціонував, не можна забрати в армію 50% його працівників! Треба шукати якісь компроміси з бізнесом. Наприклад, щодо податкового навантаження, скільки людей хто може бронювати, або щодо того, наскільки критичним є цей бізнес. От на цю сферу я попросив би законодавців подивитися трохи уважніше», – наголосив Водовіз.

Раніше стало відомо, що «Метінвест» Ахметова почав створєння інклюзивої системи інтеграції ветеранів до мирного життя і роботи.

Також компанія створила гуманітарну ініціативу «Рятуємо життя», яка допомогла майже пів мільйону українців харчовими продуктами та речами першої потреби, а лікарням — медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн. Психологічну реабілітацію в межах проєкту вже пройшли 1100 жінок і дітей.

Також він розвиває програму протезування, що зараз охоплює 96 військовослужбовців та цивільних. А загальна сума допомоги за всіма цими напрямами становить понад 430 млн грн власних та залучених від донорів коштів.

Теги: економіка ветеран гроші бізнес держава

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