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Хто з українських політиків задекларував криптовалюту: аналітика

Христина Петренко
glavcom.ua
Хто з українських політиків задекларував криптовалюту: аналітика
Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте щороку
фото ілюстративне

1428 декларацій з криптовалютними активами подали українські чиновники за 2022 рік

У 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. Про це повідомляє Опендатабот.

За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік – 121 BTC – задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Біткоїни / Bitcoin (BTC)

Хто з українських політиків задекларував криптовалюту: аналітика фото 1
фото: Опендатабот

Ефіріум / Ethereum (ETH)

Посадовець з Дніпропетровщини Сергій Карпенко, який задекларував найбільшу кількість біткоїнів, два роки поспіль також є рекордсменом за сумою за ефіріумів. В деклараціях за 2021 та 2022 роки чиновник зазначив, що володіє однаковою сумою еквівалента за цю криптовалюту – 14,6 млн грн.

Хто з українських політиків задекларував криптовалюту: аналітика фото 2
фото: Опендатабот

Криптодолари / Tether (USDT)

Найбільше криптодоларів або стейблкоїнів за 2021 задекларував заступник начальника департаменту Офіса Генерального прокурора Віталій Бровко – 774 500 одиниць. Цьому ж посадовцю належить рекорд за найбільшою сумою в еквіваленті – 20 млн грн.

Посадовець утримав першість й серед декларантів за 2022 рік. Кількість криптодоларів у його власності не змінилась, натомість їх вартість зросла до більш ніж 29 млн грн.

Водночас найбільшу суму за криптодолари/стейблкоїни задекларував директор департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Максим Кисельов – 25 млн грн.

Хто з українських політиків задекларував криптовалюту: аналітика фото 3
фото: Опендатабот

Варто  зазначити, що Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте рік до року.

Хто з українських політиків задекларував криптовалюту: аналітика фото 4
фото: Опендатабот

Понад 1,4 тисячі таких декларацій було подано за 2022 рік. Bitcoin, Ethereum та Tether мають найбільший попит серед українських посадовців. Так, у 2022 році один з українських депутатів задекларував 121 біткоїн на суму понад 195 млн грн.

Нагадаємо, друга країна у світі зробила біткоїн офіційним платіжним засобом

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Теги: декларація рекорд Біткоїн криптовалюта

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