Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів

Попри розірвані договори, минулий рік для Гринкевичів виявився доволі «врожайним»

Львівська обласна державна адміністрація активно ховає сліди, які б вказували на тісну співпрацю зі скандальною родиною Гринкевичів. Як дослідив «Главком», з Гринкевичами почали розривати договори навіть без пояснення причин.

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Одна з історій тягнеться з 27 жовтня 2023 року, коли управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації оголосило тендер на реконструкцію з добудовою 12-ти класних приміщень і реконструкція блоку сільської школи, де навчається трохи більш як 400 учнів. Очікувану вартість робіт замовник оцінив у 115,27 млн грн.

дані ProZorro

Вже наступного дня після оголошення тендеру на сайті ProZorro з’явився негативний відгук від громадянки Катерини Бритавської. Жінка звернулася до Держаудитслужби з проханням скасувати тендер «на школу в селі, де навіть немає 1 тис. населення».

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«За ці кошти можна було б три-чотири нові школи побудувати. А під час війни, коли щодня гинуть захисники і захисниці від недостачі автомобілів, дронів, засобів захисту, тактичної медицини – це повна неповага до їхньої праці і життя», – наголосила небайдужа громадянка.

Натомість замовник без проведення конкурентного аукціону уклав напряму договір із ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» Гринкевича.

дані ProZorro

Фірма сина Ігоря Гринкевича – Романа – вчинила «благородно», взяла і дала «знижку» на суму 287 тис. грн порівняно з очікуваною вартості закупівлі. Таким чином, остаточна ціна склала 114,9 млн грн. Договір підписав власник і директор компанії-переможця Роман Гринкевич.

12 грудня сторони підписали додаткову угоду до договору. У ній вони конкретизували, що вже у 2023 році ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» має отримати з бюджету 3,79 млн грн за виконані роботи.

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дані ProZorro

Серед поданих документів був графік виконання робіт у вказаній сільській школі. Так-от у 2024 році планувалося одержати решту коштів – 111,19 млн грн. Під цим документом стояв підпис Романа Гринкевича, підкріплений «мокрою» печаткою.

За відомостями Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, 27 грудня 2023 року на рахунок ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» надійшло 3,79 млн грн. Гроші перерахувало управління капітального будівництва Львівської ОДА.

Проте на другий день нового року замовник сповістив Гринкевича-молодшого про те, що відмовляється від його послуг. Без жодних пояснень. 12 січня керівник управління капбудівництва ОДА Роман Дуля «показав дулю» тезці Роману Гринкевичу – одноосібно розірвав договір про підряд на 115 млн грн.

дані ProZorro

Аналогічно вчинив чиновник Дуля і в іншій закупівлі, яку виграло ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект». Ідеться про нове будівництво Центру безпеки громадян Східницької селищної територіальної громади на Львівщині вартістю 33,3 млн грн. На цьому об’єкті фірма Гринкевича вже встигла освоїти 11,36 млн грн.

12 січня 2014 року Роман Гринкевич одержав чергову сумну звістку від Львівської ОДА: з його фірмою розірвали будь-які відносини у питанні будівництва Центру безпеки.

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Та попри невдачі, що спіткали бізнес-династію Гринкевичів, 2023 рік усе ж видався врожайним для них, зокрема для компанії Романа Гринкевича, якого також тепер запроторили до СІЗО. Згідно з системою казначейських проплат spending.gov.ua, яку промоніторив «Главком», лише ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» заробило 80 млн грн на бюджетних закупівлях.

У 2023 році ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» заробило 80 млн грн на бюджетних закупівлях

«Главком» звернув увагу на транзакцію у розмірі 31,5 млн грн. У середині липня 2023 року гроші на рахунок ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» перерахувало ТОВ «Перспектива «Місто буд» – ще одна фірма з орбіти сім’ї Гринкевичів. Кошти пішли за будівельні матеріали, які призначалися для реконструкції будівлі військового містечка у Києві.

дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів

У матеріалах досудового розслідування, яке стосується діяльності ТОВ «Перспектива «Місто буд», сказано: компанія виводила мільйони гривень із оборонних контрактів на близькі фірми під виглядом купівлі будівельних матеріалів. Серед фірм, яким «донатили», згадувалося й вищезгадане ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» Романа Гринкевича.