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Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж
Педан зголосився взяти на поруки екчиновника Міноборони Лієва на поруки
фото: suspilne.media

Українці не стримуючись у висловах розповіли, що думають про дружбу шоумена та підозрюваного у розкраданні грошей ЗСУ

У понеділок, 29 січня, у Вищому антикорупційному суді Олександр Педан висловив бажання взяти на поруки експосадовця Міноборони Олександра Лієва, якого підозрюють в розкраданні грошей ЗСУ. Реакція соцмереж не змусила себе довго чекати і обурені українці засипали сторінку шоумена гнівними коментарями.

«Ми познайомилися ще в українському Криму... Олександр Сергійович Лієв був на посаді міністра курортів і туризму Криму. Там ми познайомились і товаришуємо сім'ями. Коли сталася анексія Криму, Олександр Сергійович попри пропозиції нашого ворога залишитися там, переїхав в Україну, оселився в Києві та відтоді завжди проявляв проукраїнську позицію», – заявив Педан у суді. Незабаром у його соцмережах з’явилися коментарі про те, що користувачі думають про дружбу з топчиновником, котрого підозрюють в розкраданні грошей ЗСУ:

Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж фото 1
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж фото 2
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж фото 3
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж фото 4
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж фото 5
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж фото 6
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж фото 7

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд 29 січня відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Під час засідання прокурори попросили призначити Лієву, одному з підозрюваних у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ, тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн.

Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Читайте також: «Снарядний голод»: хто винен? Деталі скандального затримання Лієва та Збітнєва
Теги: Александр Педан Олександр Алієв Антикорупційний суд Міноборони гроші

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