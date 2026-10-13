Польща звинуватила Росію в підпалі станції Starlink поблизу Варшави

Двох підозрюваних затримали в Німеччині, а польські спецслужби заявили про причетність російської розвідки до диверсії

Польська влада звинуватила російські спецслужби в організації підпалу станції супутникового зв'язку Starlink, розташованої приблизно за 40 кілометрів від Варшави. За підозрою у причетності до диверсії на території Німеччини затримали двох громадян Туреччини. Польські посадовці вважають інцидент черговим проявом гібридної війни з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви польської влади.

За інформацією польської сторони, диверсія сталася 23 вересня 2026 року в населеному пункті Воля-Кробовська, розташованому приблизно за 40 кілометрів на південь від польської столиці.

За даними слідства, зловмисники навмисно підпалили інфраструктуру супутникового зв'язку Starlink. У причетності до злочину підозрюють двох громадян Туреччини, яких згодом затримали на території Німеччини.

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк заявив, що польська сторона не сумнівається у причетності російських спецслужб до організації підпалу. «У нас немає жодних сумнівів, що за цим актом диверсії стоять російські спецслужби», – наголосив посадовець.

За словами Семоняка, російські розвідувальні структури дедалі частіше використовують для проведення диверсій людей, пов'язаних із кримінальним середовищем.

Нагадаємо, раніше Польща оголосила про посилення військової присутності в Люблінському воєводстві, яке безпосередньо межує з Україною. Влада країни планує створити нові військові підрозділи, розширити наявні формування та посилити протиповітряну оборону регіону.

До слова, 1 вересня влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле. Ціллю нападу був український вантажний літак Ан-124.