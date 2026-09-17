Ярославський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки дронів

Удар пошкодив установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства, тоді як ще одна перебувала на ремонті після попередньої атаки

Російський нафтопереробний завод «Славнефть Ярославнафтооргсинтез» (Янос) 17 вересня призупинив переробку сирої нафти після атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-3. Її потужність становить 17 140 тонн на добу – близько 40% загальної потужності переробки підприємства.

Крім АВТ-3, Ярославський НПЗ має ще дві установки первинної переробки нафти. Потужність АТ-4 становить 11 430 тонн на добу, або 27% загальної потужності підприємства, а АВТ-4 – 14 300 тонн на добу, або 33%.

При цьому АВТ-4 ще до атаки 17 вересня перебувала на ремонті. За словами джерел, установка зазнала пошкоджень унаслідок попередньої атаки безпілотників 28 серпня.

Учасники ринку також повідомили Reuters, що 17 вересня паливо, вироблене Ярославським НПЗ, не виставлялося на продаж на внутрішній товарній біржі.

Ярославський нафтопереробний завод (відомий як «Славнафта-Янос» або «Ярославнафтооргсинтез») – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в місті Ярославль. Завод здатен переробляти до 15 млн тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки. Підприємство виготовляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіагас (реактивне пальне) та іншу нафтохімічну продукцію. Завод забезпечує паливом внутрішній ринок Росії та є критично важливим логістичним об'єктом для забезпечення військової техніки окупаційних військ.

Нагадаємо, вночі 17 вересня безпілотники атакували російський Ярославль. Повідомлялося про ураження Ярославського нафтопереробного заводу, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.