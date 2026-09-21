Газета Financial Times винесла атаку українських дронів на Москву на першу шпальту

Financial Times винесла масштабний удар по Москві на головну шпальту

Одна з найвпливовіших ділових газет світу зробила головною темою міжнародного випуску масштабний удар по російській столиці

Британська газета Financial Times присвятила головну тему першої шпальти міжнародного випуску за понеділок, 21 вересня, атаці українських безпілотників на Москву. Видання вийшло із заголовком «Kyiv’s drones storm Moscow» – «Українські дрони штурмують Москву», інформує «Главком».

скриншот із Financial Times

На першій шпальті Financial Times розміщено фотографію наслідків атаки на російську столицю. Події в Москві стали центральною темою міжнародного випуску одного з найвідоміших світових ділових видань.

Масштабна атака на Московську область відбулася в ніч проти 20 вересня. Під ударами опинилася низка об'єктів у російській столиці та області.

Зокрема, повідомлялося про атаку на Московський нафтопереробний завод у Капотні. Після удару над територією підприємства здійнявся густий дим. Через безпілотники також запроваджували обмеження на роботу московських аеропортів.

За даними Генштабу, внаслідок атаки було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. Також повідомлялося про потужну пожежу на складському комплексі у населеному пункті Соф'їне.

Президент Володимир Зленський розкрив частину арсеналу, який застосовувався під час ударів. За його словами, працювали FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.