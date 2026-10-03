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«Нафти буде багато»: Трамп відмовився від заборони експорту дизеля

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Нафти буде багато»: Трамп відмовився від заборони експорту дизеля
Ринок відреагував одразу: після повідомлень про рішення G7 нафта Brent подешевшала на 1,5% – до $100,82 за барель
фото: Getty Images

Лідери G7 погодили спільний випуск 100 млн барелів нафти й нафтопродуктів, зокрема дизеля

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть заборони на експорт дизельного пального, і додав, що влада й не збиралася цього робити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп виступив у п’ятницю, 2 жовтня, перед вильотом із Білого дому до Алабами – за кілька годин після того, як лідери Великої сімки домовилися про спільне вивільнення стратегічних запасів. За його словами, Європа має великі запаси дизеля й суттєво збільшить його пропозицію на світовому ринку, як і США.

«Європа має багато дизеля, і вони зроблять вагомий внесок у світові поставки – як і ми. І ми не запроваджуватимемо заборону на експорт», – сказав Трамп. Американський президент додав: «Нафти буде багато». Він зазначив, що США «робитимуть те, що мають робити». На запитання, чи справді експортний сценарій уже знято з порядку денного, Трамп відповів: «Ми ніколи не збиралися цього робити».

Раніше того ж дня він написав у соцмережі Truth Social, що Європа погодилася випустити на ринок значний обсяг дизельного пального. А днем раніше, у четвер, адміністрація попереджала Німеччину й Францію: якщо європейці не відкриють частину резервів, Вашингтон може обмежити експорт. Водночас кілька посадовців визнавали, що така заборона здатна лише підвищити ціни на деякі види пального, зокрема на бензин.

Що вирішила Велика сімка

Відеоконференцію лідерів G7 2 жовтня провів президент Франції Еммануель Макрон. За її підсумками країни домовилися вивільнити 100 млн барелів через Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). Процес почнеться негайно й триватиме чотири місяці, а значну частину дизеля мають спрямувати на ринок уже протягом перших 20 днів.

У комюніке не розписано, скільки зі 100 млн барелів припаде на дизель, а скільки – на сиру нафту й інші нафтопродукти. За даними Reuters, під час переговорів обговорювали французьку пропозицію: Європа випускає близько 50 млн барелів дизеля, а решту 50 млн становить сира нафта країн МЕА. Однак в остаточний текст цей розподіл не потрапив.

Лідери також підтвердили намір не обмежувати експорт енергоносіїв між країнами G7 і закликали всіх виробників утриматися від заборон, які загострюють напругу на ринку. За словами Макрона, Трамп висловився щодо цього «дуже чітко». Аналітики Energy Aspects, на яких посилається Reuters, вважають цю обіцянку радше політичним зобов’язанням, ніж юридично обов’язковою забороною. МЕА має підготувати звіт про виконання домовленостей протягом 20 днів.

Ринок відреагував одразу: після повідомлень про рішення G7 нафта Brent подешевшала на 1,5% – до $100,82 за барель.

Чому заговорили про заборону

У вересні ціни на дизель у США сягнули історичного максимуму: це збільшило витрати фермерів і перевізників у розпал збору врожаю. 23 вересня Politico повідомило, що Білий дім готує 90-денну заборону експорту дизеля. Остаточного рішення тоді не було, а виробники палива попереджали, що короткострокову вигоду перекриє подальше зростання цін.

Дефіцит посилюють і дії інших країн. Росія продовжила заборону експорту дизеля для виробників до кінця жовтня на тлі ударів українських дронів по НПЗ. Китай у жовтні не видав нафтопереробникам дозволів на вивезення бензину, дизеля й авіаційного пального за межі Гонконгу та Макао.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що однією з ключових причин проблем на світовому ринку дизеля є масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів. За його словами, якби вони працювали повноцінно, світ не зіткнувся б із нинішніми труднощами.

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Теги: нафта Дональд Трамп Велика сімка бензин пальне

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