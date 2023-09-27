Норвегія виділить Україні майже $100 млн гуманітарної допомоги

Фінансова підтримка від Норвегії буде надана місцевим громадським організаціям в Україні

Фінансування проводитиметься через ООН

Норвегія пообіцяла виділити 1 мільярд норвезьких крон (92 мільйони доларів США) на гуманітарне фінансування України, щоб допомогти пережити зиму під час російських атак. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду, повідомляє CNN.

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Як зазначається, фінансування проводитиметься через ООН.

«Ключова підтримка буде надана місцевим громадським організаціям в Україні, а також найбільш вразливим людям, дітям, біженцям і вимушеним переселенцям, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального та гендерного насильства», – наголошується в повідомленні.

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Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Норвегія надала Україні понад 3,5 млрд норвезьких крон на гуманітарну підтримку та допомогу біженцям у сусідніх країна.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підписало протокол із профільним відомством Норвегії про «транспортний безвіз», що дає можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів.