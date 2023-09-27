Норвегія виділить Україні майже $100 млн гуманітарної допомоги
Фінансування проводитиметься через ООН
Норвегія пообіцяла виділити 1 мільярд норвезьких крон (92 мільйони доларів США) на гуманітарне фінансування України, щоб допомогти пережити зиму під час російських атак. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду, повідомляє CNN.
Як зазначається, фінансування проводитиметься через ООН.
«Ключова підтримка буде надана місцевим громадським організаціям в Україні, а також найбільш вразливим людям, дітям, біженцям і вимушеним переселенцям, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального та гендерного насильства», – наголошується в повідомленні.
Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Норвегія надала Україні понад 3,5 млрд норвезьких крон на гуманітарну підтримку та допомогу біженцям у сусідніх країна.
Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підписало протокол із профільним відомством Норвегії про «транспортний безвіз», що дає можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів.
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