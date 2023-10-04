«Українці завершать роботу». Прем’єр Британії рішуче звернувся до союзників

Британія стала першою державою, яка ухвалила рішення надати Україні танки

Союзники повинні надати Україні необхідні інструменти для «завершення роботи». Таким чином Україна підвищить обороноздатність у відповідь на агресію Російської Федерації. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Twitter.

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Сунак також нагадав про вагомий внесок його держави в обороноздатність України.

Глава британського уряду нагадав, що його країна стала першою державою, яка ухвалила рішення надати Україні танки та підштовхнула до такого кроку ще понад десяток країн. Згодом аналогічний крок стався із навчанням українських пілотів на західних винищувачах.

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«Я кажу нашим союзникам: дайте президенту Зеленському потрібні інструменти – і українці завершать роботу», – заявив він.

Своєю чергою Зеленський у коментарях відповів, що Україна глибоко цінує лідерство Британії у питанні військової допомоги.

Нагадаємо, раніше The Telegraph із посиланням на неназваного високопоставленого військового начальника повідомив, що у Великої Британії закінчилося озброєння для постачання в Україну. Інші країни повинні взяти на себе більший тягар у процесі допомоги ЗСУ у війні про російських агресорів.

Також нещодавно заяву про підтримку України зробив міністр оборони Британії.