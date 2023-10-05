Зеленський провів зустріч із Сунаком (відео)

Україна та Британія обговорили шляхи експорту зерна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Під час зустрічі з Ріші Сунаком обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України. Україна й Велика Британія продовжать і розширять оборонну співпрацю», – йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили шляхи експорту зерна й погодилися з необхідністю захисту свободи судноплавства в Чорному морі.

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Нагадаємо, нещодавно Британія розкрила підступний план Росії щодо нового зернового коридору.

Раніше Сунак повідомляв, коли Британія направить своїх військових до України.

До слова, триває 589-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація атакувала Україну 29 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих «Шахеди». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.