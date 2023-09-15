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Коломойський отримав ще одну підозру

Діана Гасюк
glavcom.ua
Коломойський отримав ще одну підозру
фото з відкритих джерел

Ігорю Коломойському була оголошена підозра в умовах ізоляції, у присутності його адвоката

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про вже третю підозру. Про це заявив позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. 

Відповідно до його заяви, Ігорю Коломойському була оголошена підозра в умовах ізоляції, у присутності його адвоката. Ця нова підозра виникла в результаті розслідування, яке проводило Бюро економічної безпеки.

Згідно з документом, на який посилається Лещенко, Коломойського підозрюють: 

  • в організації підробки документів на переказ коштів
  • в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
  • в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. 

Лещенко вказав, що відповідно до результатів попереднього розслідування було встановлено, що Ігор Коломойський створив і очолював організовану групу, до якої входили Сергій Волков, керівник столичного відділення «ПриватБанку», а також інші посадові особи з цієї філії та головного офісу банку.

Група розробила план, спрямований на заволодіння коштами ПриватБанку. Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу банку, облікування їх, оформлення перевезення неіснуючої готівки інкасаторами.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського  відбувалося від 26 березня 2013 року по 18 лютого 2014 року – на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень. 

Як зазначає Лещенко, цю безготівку легалізували шляхом перерахунку в адресу: 

  • ТОВ «ФК Дніпро»;
  • на власний рахунок Коломойського;
  • на адресу організації «Об'єднана єврейська община України»;
  • ТОВ «Протон-21»;
  • ТОВ «ЮБІ»;
  • ТОВ «ФК Гамбит»;
  • ПАТ «НПК-Галичина»;
  • шляхом поповнення власного карткового рахунку в Приватбанку;
  • банківського рахунку в АТ «Айбокс Банк» із подальшим переказом коштів на рахунки низки компаній-нерезидентів: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США); Fieldfisher LLP (Велика Британія); Nomea Law Firm (Швейцарія).

Нагадаємо, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» Ігорю Коломойському ініціювали арешт його активів.

До слова, олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень. Зараз готується апеляція на рішення суду.

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Теги: Сергій Лещенко радник ФК Дніпро розслідування Велика Британія арешт Дніпро Швейцарія прокуратура Ігор Коломойський перевезення

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