Британська компанія планує виготовляти запчастини для артилерії в Україні

BAE Systems можуть почати виробляти запчастини на українських потужностях «за кілька місяців»

Компанія з Великої Британії BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців. Про це заявив виконавчий директор компанії Чарльз Вудберн.

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Він зазначив, що виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть почати на українських потужностях «за кілька місяців», і це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.

У компанії додали, що виробництво легкої артилерії розглядають як потенційний попередник для виготовлення інших складніших видів озброєнь, але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.

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BAE Systems plc – компанія, яка спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях. Вона одна із шести найбільших постачальників Пентагону, а також головний партнер у програмі F-35 Lightning II.

Раніше стало відомо, що BAE Systems відкриють офіс в Україні.

Нагадаємо, 17 травня «Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства. Rheinmetall – є підприємством BAE Systems.