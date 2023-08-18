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Богдан Буткевич Журналіст

Зброя для України. До чого тут Китай?

glavcom.ua
Україна отримала багато зброї від союзників
фото з відкритих джерел

Західні країни, передовсім, США, завжди перестраховуються

У нас прийнято крити матюками нерішучий Захід.

Який дійсно вибішує цими своїми вічними розмірковуваннями над червоними лініями. І тим, що таки майже не дає далекобійної зброї.

Свіжий приклад – з німецькими «Таурусами».

Але.

Окрім очевидного небажання Заходу влазити у прямі боєзіткнення є ще один фактор. Який багато хто забуває. Ім'я йому – Китай.

От прямо в ці дні міністр оборони Китаю Лі Шанфу знову відвідує рашку, Іран та КНДР. Як думаєте – чому?

Ну, бо Китай продовжує кріпити коаліцію свого імені. А також явно проводить таку собі інвентаризацію ресурсів і своїх, і своїх васалів.

Так до чого тут Захід? Зверніть увагу, як західні країни постійно, до істерики вимагають, щоб ми їх озброєння не використовували по території міжнародно визнаної рашки. Здавалось би – яка вже різниця? Невже хтось боїться погроз медведєва?

А я майже впевнений, що Китай, в руслі своєї стратегії ослаблення і рашки, і Заходу, поставив вимогу: якщо західна далекобійна зброя починає бити по території рашки – вони дають щось самій рашці. Наприклад – ще ракет.

І тому західні країни, передовсім, США, так дмухають на холодне. Адже прекрасно розуміють, що у нас буде велика спокуса використати все, що є, по території ворога.

Це вже не кажучи про технічні моменти типу кількості такого озброєння, носіїв тощо.

Ось такі от геополітичні ігри.

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Джерело
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Теги: зброя Китай озброєння

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