Зброя для України. До чого тут Китай?
Західні країни, передовсім, США, завжди перестраховуються
У нас прийнято крити матюками нерішучий Захід.
Який дійсно вибішує цими своїми вічними розмірковуваннями над червоними лініями. І тим, що таки майже не дає далекобійної зброї.
Свіжий приклад – з німецькими «Таурусами».
Але.
Окрім очевидного небажання Заходу влазити у прямі боєзіткнення є ще один фактор. Який багато хто забуває. Ім'я йому – Китай.
От прямо в ці дні міністр оборони Китаю Лі Шанфу знову відвідує рашку, Іран та КНДР. Як думаєте – чому?
Ну, бо Китай продовжує кріпити коаліцію свого імені. А також явно проводить таку собі інвентаризацію ресурсів і своїх, і своїх васалів.
Так до чого тут Захід? Зверніть увагу, як західні країни постійно, до істерики вимагають, щоб ми їх озброєння не використовували по території міжнародно визнаної рашки. Здавалось би – яка вже різниця? Невже хтось боїться погроз медведєва?
А я майже впевнений, що Китай, в руслі своєї стратегії ослаблення і рашки, і Заходу, поставив вимогу: якщо західна далекобійна зброя починає бити по території рашки – вони дають щось самій рашці. Наприклад – ще ракет.
І тому західні країни, передовсім, США, так дмухають на холодне. Адже прекрасно розуміють, що у нас буде велика спокуса використати все, що є, по території ворога.
Це вже не кажучи про технічні моменти типу кількості такого озброєння, носіїв тощо.
Ось такі от геополітичні ігри.
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