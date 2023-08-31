Новий міністр оборони Британії прокоментував своє призначення на посаду та згадав про Україну

Шеппс змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх чотирьох років

Новообраний міністр оборони Британії наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну проти варварського вторгнення росіян

Новий очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував своє призначення на посаду. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну проти варварського вторгнення росіян. Про це міністр оборони Британії написав на своїй сторінці у Twitter.

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Шеппс змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх чотирьох років.

«Приступаючи до роботи у Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна», – заявив новий міністр.

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Зазначимо, навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країни через напад Росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія «рішуче стоїть на боці народу України».

Минулого тижня він, як міністр енергетики, відвідав Україну. Він написав, що «цього тижня побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії».

Нагадаємо, у Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Ним став ексміністр енергетики Грант Шеппс.

Також сьогодні Бен Воллес написав заяву про звільнення з посади міністра оборони Великої Британії та передав її прем’єр-міністрові Ріші Сунаку. У листі він високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював із 2016 року, а також реакцію уряду на війну в Україні.