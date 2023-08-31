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Данілов показав випробування нової зброї (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов показав випробування нової зброї (відео)
Данілов натякнув, що росіянам слід готуватися до нових ударів ЗСУ
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Випробування успішні, застосування ефективне. «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…»

Секретар РНБО Олексій Данілов показав інтригуючи відео, на якому йде випробування озброєння. Він не уточнив, яку саме зброю тестували, але натякнув, що росіянам слід бути напоготові. Відео Данілов опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах видно, що випробування відбувались вночі. Данілов не вказав, яку саме зброю випробовували і де це відбувалось. Однак повідомив, що випробування відбувалися в рамках ракетної програми президента та були успішними.

«Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…», – написав Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва. Про це

Триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 серпня. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: росія міністр озброєння Олексій Данілов війна ракета зброя

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