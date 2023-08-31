Данілов показав випробування нової зброї (відео)

Олексій Данілов: «Випробування успішні, застосування ефективне. «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…»

Секретар РНБО Олексій Данілов показав інтригуючи відео, на якому йде випробування озброєння. Він не уточнив, яку саме зброю тестували, але натякнув, що росіянам слід бути напоготові. Відео Данілов опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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На кадрах видно, що випробування відбувались вночі. Данілов не вказав, яку саме зброю випробовували і де це відбувалось. Однак повідомив, що випробування відбувалися в рамках ракетної програми президента та були успішними.

«Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…», – написав Данілов.

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