«Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства

Основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування і ремонт броньованої техніки, переданої Україні

Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року

Державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства. Про це йдеться на сторінці концерну у Facebook.

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«Державний концерн "Укроборонпром" і один зі світових лідерів оборонної галузі – німецька компанія Rheinmetall – уклали угоду про стратегічне партнерство. Мета – зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства», – йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування і ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння та військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців.

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Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому мати можливість виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні.