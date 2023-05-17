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«Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства
Основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування і ремонт броньованої техніки, переданої Україні
фото ілюстративне

Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року

Державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства. Про це йдеться на сторінці концерну у Facebook.

«Державний концерн "Укроборонпром" і один зі світових лідерів оборонної галузі – німецька компанія Rheinmetall – уклали угоду про стратегічне партнерство. Мета – зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства», – йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування і ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння та військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців.

Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому мати можливість виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні.

Теги: Укроборонпром Німеччина Україна

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