Верховна Рада може ухвалити закони про зброю та самооборону вже до кінця року

Нардеп Арахамія зазначив, що законопроєкт щодо регулювання використання зброї вже на стадії розробки

Верховна Рада України може ухвалити закони про зброю та самооборону вже до кінця цього року. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Нардеп підкреслив, що це питання є на порядку денному для парламенту.

«Законопроєкт щодо регулювання використання зброї вже на стадії розробки, і він відокремлений від законопроєкту, який регулює питання межі самооборони – що є припустимою межею, що неприпустимою», – сказав Арахамія.

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Він також висловив думку, що цей пакет документів буде доопрацьований до кінця 2023 року, і «будуть схвалені відповідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони».

Нагадаємо, Верховна Рада за день до початку повномасштабного вторгнення РФ схвалила законопроєкт про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення – у першому читанні.

Цей документ встановлює правила для регулювання взаємин у громадській сфері, пов'язані з використанням цивільної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, а також подібних за конструкцією виробів, і визначає юридичний статус власності на цю зброю.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування і поводження з вогнепальною зброєю.

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Нагадаємо, що 23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Реєстр допоможе автоматизувати облік зброї та зробити отримання дозволів зручним і доступним для пересічних громадян. Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.