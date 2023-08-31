В Україні на фронті загинув британський доброволець Сем Ньюї

Після вторгнення росіян на територію України, чоловік прийняв рішення воювати проти окупантів

В Україні на фронті, 30 серпня, загинув 22-річний британський доброволець Сем Ньюї. Він воював за нашу країну ще з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Daily Mail.

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Як пише видання, 22-річний доброволець загинув вчора, 30 серпня, під час бойових дій на сході України. Про його загибель повідомив брат Ден Ньюї, віддаючи йому шану та назвавши «винятковою людиною і хорошим солдатом».

«Я не можу висловити словами, наскільки я розбитий. Я також не можу підкреслити, як я пишаюся своїм молодшим братом». Сем, який раніше не мав військового досвіду, був членом групи міжнародних добровольців, відомих як «Темні ангели», - заявив Ден Ньюї.

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За словами брата загиблого, раніше Сем вивчав психологію в Бірмінгемському університеті. Після вторгнення росіян на територію України, чоловік прийняв рішення воювати проти окупантів. «Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на заклик і поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму», – додав Ден.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув доброволець зі США. Також у бою за Бахмут загинув доброволець із Ірландії.