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Один із найбільших виробників зброї відкриє офіс в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Один із найбільших виробників зброї відкриє офіс в Україні
Зустріч Зеленського із представниками британської оборонної компанії BAE Systems
фото: Офіс президента

Компанія BAE Systems виробляє винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4

Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсмуками зустрічі з представниками BAE Systems.

На зустрічі Зеленський і представники компанії домовилися про відкриття офісу BAE Systems в Україні і обговорили локалізацію тут виробничних та ремонтних потужностей.

«Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз», – написав Зеленський.

BAE Systems plc – компанія, яка спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях. Вона одна із шести найбільших постачальників Пентагону, а також головний партнер у програмі F-35 Lightning II.

Серед іншого, BAE Systems Land and Armaments виробляє: винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; бойові машини M2/M3 Bradley; бронетранспортери M113; самохідні гаубиці M109 Paladin, Archer, гаубиці M777; танки Challenger.

Нагадаємо, 17 травня «Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства. Rheinmetall – є підприємством BAE Systems.

Теги: Велика Британія Україна Володимир Зеленський

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