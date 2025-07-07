Члени БРІКС відреагували на погрози Трампа про додаткові мита

Росія заявила, що співпраця з БРІКС ґрунтується на «спільному світогляді» і «ніколи не буде спрямована проти третіх країн»

Багато членів БРІКС і багато країн-партнерів групи сильно залежать від торгівлі зі Сполученими Штатами

Члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство міжнародної торгівлі та промисловості Малайзії заявило, що країна проводить незалежну зовнішню та економічну політику, зосереджену на розвитку торгівлі, а не ідеологічному зближенні, передає Reuters. У жовтні 2024 року Малайзію запросили до БРІКС як країну-партнера.

«Тарифи не повинні використовуватися як інструмент примусу і тиску», – заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Вона додала, що БРІКС виступає за «взаємовигідну співпрацю» і «не націлена на жодну країну».

Південна Африка, проти якої були введені 30% тарифи, підтвердила, що вони «не є антиамериканськими», заявив речник міністерства торгівлі Кааміль Аллі, додавши, що переговори з урядом США «залишаються конструктивними і плідними». Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії з БРІКС ґрунтується на «спільному світогляді» і «ніколи не буде спрямована проти третіх країн».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.