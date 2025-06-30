Канада відновлює торговельні переговори зі США

Раніше Карні заявив, що Трамп більше не зацікавлений у перетворенні Канади на «51-й штат»

Країна скасує податок на цифрові послуги, аби укласти угоду зі Сполученими Штатами

Уряд Канади на чолі із прем'єр-міністром Марком Карні заявив про відновлення торговельних переговорів зі Сполученими Штатами після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт канадського уряду.

Новий уряд Канади веде складні переговори про нове економічне та безпекове партнерство зі Сполученими Штатами, зосереджуючись на досягненні найкращих умов для канадських працівників та підприємств. Карні чітко заявив, що країна витратить на досягнення цієї угоди стільки часу, скільки буде потрібно, але не більше.

Для підтримки переговорів міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань оголосив про скасування податку на цифрові послуги «в очікуванні укладення взаємовигідної всеосяжної торговельної угоди зі Сполученими Штатами». Карні та президент США Дональд Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою укладення угоди до 21 липня.

Збір податку з 30 червня буде припинено, а Шампань незабаром подасть на розгляд законопроєкт про скасування закону про податок на цифрові послуги. Його було оголошено у 2020 році з метою розв'язання проблеми, пов’язаної з тим, що багато великих технологічних компаній, які працюють в Канаді, можуть не сплачувати податки з доходів, отриманих від канадців.

«У переговорах про нові економічні та безпекові відносини між Канадою та Сполученими Штатами новий уряд Канади завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої угоди в найкращі інтереси канадських працівників та підприємств», – зазначив премʼєр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 27 червня, заявив про негайне «припинення» всіх торговельних переговорів з Канадою та анонсував введення нових тарифів протягом наступних семи днів. Причиною такого рішення став запроваджений Канадою податок на цифрові послуги, який, за словами Трампа, є «прямим і відвертим нападом» на американські технологічні компанії.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 та розповів йому про російську агресію проти України.