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Трамп пригрозив додатковими митами країнам, які підтримують політику БРІКС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп пригрозив додатковими митами країнам, які підтримують політику БРІКС
Трамп зробив заяву про БРІКС
фото: АР

Трамп: Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим тарифом

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим тарифом у розмірі 10%. Винятків з цієї політики не буде. Дякуємо за увагу до цього питання!», – йдеться у дописі.

Трамп пригрозив додатковими митами країнам, які підтримують політику БРІКС фото 1
скриншот

Раніше президент Дональд Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

До слова, Дональд Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом. 

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Теги: БРІКС Дональд Трамп

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