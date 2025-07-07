Трамп пригрозив додатковими митами країнам, які підтримують політику БРІКС

Трамп: Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим тарифом

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим тарифом у розмірі 10%. Винятків з цієї політики не буде. Дякуємо за увагу до цього питання!», – йдеться у дописі.

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Раніше президент Дональд Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

До слова, Дональд Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом.