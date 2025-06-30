Один із членів БРІКС запропонував Трампу укласти власну угоду про корисні копалини

Індонезія є найбільшим виробником нікелю у світі

Індонезія запропонувала Сполученим Штатам спільно інвестувати в проєкт з видобутку критично важливих корисних копалин в межах своїх тарифних переговорів з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Старший міністр економіки країни Айрлангга Хартарто наголосив, що індонезійський суверенний фонд Danantara Indonesia буде залучений до запропонованого проєкту. Індонезія є найбільшим виробником нікелю у світі та входить у трійку найбільших експортерів вугілля у світі.

Республіка Індонезія стала повноправним членом міжнародної організації БРІКС цього року. У зв'язку з президентськими виборами у 2024 році Індонезія офіційно повідомила групу про свою зацікавленість у приєднанні до БРІКС лише після того, як було сформовано новий уряд.

БРІКС – це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, заснована у 2006 році. У 2011 році до первісного складу БРІК (Бразилія, Росія, Індія та Китай) приєдналася ПАР. На 15-му саміті у 2023 році в Йоганнесбурзі до БРІКС були запрошені Аргентина, Ефіопія, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія. П'ять країн стали повноправними учасниками об'єднання 1 січня 2024 року. Через прихід до влади Хав'єра Мілея Аргентина відмовилась від членства і чисельність БРІКС зросла до 10 учасників.

Нагадаємо, понад місяць тому Україна підписала зі Сполученими Штатами історичну угоду щодо корисних копалин. Тепер український уряд зробив перші кроки для того, щоб приватні інвестори отримали змогу розробляти одне з найбільших державних родовищ літію.

Раніше Кремль запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. «Росія вважає, що американські нафтові компанії можуть повернутися в країну, а крім того, зацікавлені у спільних зі США проєктах в Арктиці», – заявив перед початком переговорів у Саудівській Аравії глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

До слова, наприкінці травня Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення.