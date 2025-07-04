Трамп розсилатиме листи з митами для країн без угод: названо дату

Трамп оголосив про нові мита для країн без торговельних угод зі США: Листи з тарифами надійдуть наступного тижня

Президент Дональд Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Times.

Спілкуючись із журналістами перед вильотом до Айови, президент Трамп повідомив, що його адміністрація розглядає «кілька інших угод», але всі інші країни отримають лист, починаючи «ймовірно, завтра» (5 липня 2025 року). Він зазначив, що розсилатимуть «можливо, 10 [листів] на день».

«Я схильний надіслати листа та вказати, який тариф вони сплачуватимуть», – заявив Трамп. – «Це набагато простіше. У нас набагато більше 170 країн, і скільки угод можна укласти?»

Президент висловив думку, що торговельні угоди можуть бути дуже «конкретними», але він волів би укласти «просту угоду, яку можна підтримувати та контролювати». Він переконаний, що тарифи будуть «добре сприйняті».

«Можна укладати вигідні угоди, але вони набагато складніші, – сказав він. – Я б волів – і я був таким з самого початку – я б волів надіслати листа, в якому б було написано, що ось скільки ви збираєтеся заплатити за ведення бізнесу в Сполучених Штатах».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Раніше американський президент повідомляв, що розмова з лідером Кремля не принесла жодних результатів. «Я розчарований Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Дійсно. Просто кажу, як він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. У п'ятницю я буду говорити із Зеленським», – каже Трамп.