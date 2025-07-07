«Провели хорошу розмову». Фон дер Ляєн зідзвонилася з Трампом щодо торговельної угоди

Представник Єврокомісії відмовився розповісти деталі про розмову політиків

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Представник Єврокомісії заявив, що мета ЄС залишається досягти торговельної угоди з Вашингтоном до 9 липня. «Я також можу підтвердити телефонну розмову між президенткою фон дер Ляєн і президентом Трампом і підтвердити, що вони провели хорошу розмову», – сказав він.

Водночас представник Єврокомісії відмовився надати будь-які деталі щодо змісту або тривалості розмови. Однак він наголосив, що ЄС хоче досягти угоди із США.

«Ми хочемо досягти угоди з США. Ми хочемо уникнути мит. Ми вважаємо, що вони завдають шкоди. Ми хочемо досягти взаємовигідних результатів, а не результатів, які будуть програшними для всіх», – заявив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати наближаються до укладення кількох нових торговельних угод перед тим, як 9 липня набудуть чинності підвищені мита. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом президент Дональд Трамп надішле листи близько 100 невеликим країнам, з якими Сполучені Штати мають обмежені торговельні відносини.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти від дипломатичних перемовин до односторонніх рішень щодо запровадження тарифів.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості укладання торговельної угоди з Японією, наступного дня після того, як пригрозив підвищенням мит на японський експорт у США, заявивши, що країна не купуватиме американський рис.