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ЄС аналізує «останню» торговельну пропозицію Сполучених Штатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЄС аналізує «останню» торговельну пропозицію Сполучених Штатів
Фон дер Ляєн каже, що між ЄС та США тривають переговори щодо тарифів
фото: Laurie Dieffembacq/European Union 2024

За словами глави Єврокомісії, Європа готується до будь-яких варіантів розвитку подій

Європейський Союз вивчає отриманий від Сполучених Штатів документ із пропозиціями щодо торгової угоди, яка очікується до 9 липня, заявила глава Єврокомісії  Урсула фон дер Ляйєн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Ми отримали останній документ Сполучених Штатів для подальших переговорів. Ми оцінюємо його. Наше сьогоднішнє послання зрозуміле: ми готові до угоди. Водночас ми готуємося до можливості того, що задовільної угоди не буде досягнуто», – сказала вона.

У зв'язку з цим, зазначила фон дер Ляйєн, учасники зустрічі «консультувалися щодо списку ребалансування». «І ми захищатимемо європейські інтереси, якщо це буде необхідно. Коротше кажучи, всі варіанти залишаються на столі», – повідомила голова Єврокомісії.

За словами посадовиці, вона поінформувала лідерів країн ЄС щодо стану торгових переговорів із Вашингтоном.«Президент Трамп і я провели хорошу дискусію на саміті G7 у Канаді. Тоді ми домовилися прискорити роботу з чіткою метою: укласти угоду до 9 липня», – нагадала фон дер Ляйєн.

До слова, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про підписання нової торговельної угоди з Китаєм, однак не надав жодних деталей щодо її змісту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа. «Ми лише вчора підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією – дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників». Водночас Трамп додав, що не з усіма країнами США укладатимуть домовленості: «Деяким ми просто надішлемо листа з повідомленням, що вони сплачуватимуть 25%, 35%, 45%».Американський президент також повідомив про підготовку торгової угоди з Індією.«У нас є план, можливо, з Індією – дуже великий план, – за яким ми збираємося відкрити Індію», – сказав Трамп.

Пізніше міністр торгівлі США Говард Лютник пояснив Bloomberg TV, що підписання, про яке згадував Трамп, відбулося два дні тому і що воно закріпило домовленості щодо тарифів, досягнутих Сполученими Штатами та Китаєм на торгових переговорах у Женеві у травні та Лондоні у червні, і не було всеосяжною торговою угодою. Раніше Лютник повідомляв, що за підсумками лондонського раунду переговорів було досягнуто «рамкової угоди», а Трамп заявив, що «угода завершена» і очікує остаточного схвалення з боку голови КНР Сі Цзіньпіна.

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Теги: торгівля США тарифи Урсула фон дер Ляєн президент Дональд Трамп Китай міністр

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