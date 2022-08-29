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Долар у світі подорожчав до рекордного за 20 років показника 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Долар у світі подорожчав до рекордного за 20 років показника 
Новий курс чинить тиск на валюти країн із ринками, що розвиваються
glavcom.ua

Зміцнення долара підштовхнуло інші основні валюти до нових мінімумів 

Долар США виріс до 20-річного максимуму по відношенню до кошика валют. Це сталося після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл дав зрозуміти, що процентні ставки будуть залишатися на більш високому рівні протягом більш тривалого часу, щоб приборкати стрімке зростання інфляції. Про це повідомляє Reuters.

Індекс долара піднявся до нового піку за два десятиліття в 109,44 в понеділок, 29 серпня. При цьому зміцнення долара підштовхнуло інші основні валюти до нових мінімумів і чинить тиск на валюти країн із ринками, що розвиваються.

Долар досяг 138,88 проти японської ієни, найвищого рівня з 21 липня, в той час як офшорний юань впав до нового дворічного мінімуму в 6,9321 за долар. Фунт стерлінгів також впав до дворічного мінімуму в 1,1656 долара, опустившись на 0,61% до 1,1658 долара, в той час як євро впав на 0,49% до 0,9916 долара. Ці кроки прискорили зростання долара, досягнуте в п'ятницю, коли Пауелл попередив, що домогосподарства і підприємства зіткнуться з труднощами, оскільки ФРС буде потрібно час, щоб контролювати інфляцію.

«Я думаю, що на цьому тижні (індекс долара США) буде рости ще вище, до 110 пунктів, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати більш агресивні цикли посилення з боку великих центральних банків», – сказала Керол Конг, старша юристка з валютної стратегії та міжнародної економіки в Commonwealth Bank of Australia.

Прибутковість казначейських облігацій США також зросла в понеділок на тлі коментарів Пауелла: прибутковість дворічних облігацій зросла до 3,4890%, найвищого рівня з кінця 2007 року, а прибутковість 10-річних облігацій склала близько 3,1229%.

Наразі ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС у вересні з ймовірністю 76,5%.

Австралійський і новозеландський долари не змогли утримати зростання в понеділок. Австралійська валюта впала на 0,7% до 0,6842 долара, найнижчого рівня з 19 липня, в той час як валюта Нової Зеландії досягла нового місячного мінімуму в 0,6103 долара.

Біткойн залишався нижче рівня $20 тис., оскільки настрої інвесторів погіршилися, і знизився на 3,89% до 19 843,02 долара.

Нагадуємо, курс євро до долара 23 серпня, досяг нового мінімуму за 20 років, опустившись нижче паритету через побоювання, що енергетичний шок буде підтримувати інфляцію на високому рівні і зробить рецесію в Європі майже неминучою. 

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Теги: США курс валют

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