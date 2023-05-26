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Відновлення України. Уряд виставив вимогу Мінінфраструктури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відновлення України. Уряд виставив вимогу Мінінфраструктури
Шмигаль: «Все має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні»
фото з відкритих джерел

Уряд дозволив передавати ресурси, що спрямовані на відновлення майна та інфраструктури, які були зруйновані в результаті російської агресії, іншому головному розпоряднику бюджетних коштів

Уряд зобов'язав розпорядників та Мінінфраструктури щомісячно оприлюднювати звіти щодо використання коштів спрямованих на відновлення України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Удосконалюємо механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Вносимо зміни до Порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи Президента Володимира Зеленського United24», – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, уряд дозволив передавати ресурси, що спрямовані на відновлення майна та інфраструктури, які були зруйновані в результаті російської агресії, іншому головному розпоряднику бюджетних коштів.

Також прем'єр повідомив, що уряд зобов’язав розпорядників та Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та про витрати.

«Все має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Послугу запускають навесні саме для того, щоб власники житла встигли відремонтувати його до зими.

До слова, Кабінет міністрів України розподілив додаткову субвенцію для регіонів обсягом 588 млн грн. Кошти виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей.

 

 

Теги: гроші уряд Денис Шмигаль

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